Никита Володин получил гражданство Германии
Экс-российский фигурист Никита Володин получил гражданство Германии.
Никита Володин выступает за Германию с 2023 года в паре с Минервой Фабьен Хазе. Они чемпионы Европы, двукратные призеры чемпионатов мира и двукратные победители финала Гран-при.
Для участия в Олимпийских играх оба партнера должны иметь гражданство страны, которую представляют.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Pirouette
