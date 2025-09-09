Фото
Никита Володин получил гражданство Германии

Экс-российский фигурист Никита Володин получил гражданство Германии.

Никита Володин выступает за Германию с 2023 года в паре с Минервой Фабьен Хазе. Они чемпионы Европы, двукратные призеры чемпионатов мира и двукратные победители финала Гран-при.

Для участия в Олимпийских играх оба партнера должны иметь гражданство страны, которую представляют.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Pirouette
пары
Никита Володин
logoсборная Германии
logoфото
