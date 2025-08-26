9

Гленн, Левито, Чиба, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара, Хазе и Володин, Фир и Гибсон выступят на Nebelhorn Trophy

Стал известен состав участников турнира по фигурному катанию Nebelhorn Trophy.

Турнир серии ISU Challenger пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 по 27 сентября.

В мужском одиночном катании выступят Лукас Бричги (Швейцария), Денис Васильев (Латвия), Эндрю Торгашев (США), Казуки Томоно (Япония). В женском одиночном заявлены Моне Чиба, Хана Йошида (обе – Япония), Чжи А Син (Южная Корея), Эмбер Гленн, Изабо Левито (обе – США).

В парах в состав учатников вошли Рику Миура и Рюичи Кихара (Япония), Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (Германия), Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе, Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (все – Италия), Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, Элли Кам и Дэнни О’Ши (все – США).

В танцах на льду – Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция), Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания), Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (США).

Полный состав участников можно посмотреть на сайте ISU.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
