Гленн, Левито, Чиба, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара, Хазе и Володин, Фир и Гибсон выступят на Nebelhorn Trophy
Турнир серии ISU Challenger пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 по 27 сентября.
В мужском одиночном катании выступят Лукас Бричги (Швейцария), Денис Васильев (Латвия), Эндрю Торгашев (США), Казуки Томоно (Япония). В женском одиночном заявлены Моне Чиба, Хана Йошида (обе – Япония), Чжи А Син (Южная Корея), Эмбер Гленн, Изабо Левито (обе – США).
В парах в состав учатников вошли Рику Миура и Рюичи Кихара (Япония), Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (Германия), Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе, Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (все – Италия), Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, Элли Кам и Дэнни О’Ши (все – США).
В танцах на льду – Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция), Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания), Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (США).
Полный состав участников можно посмотреть на сайте ISU.