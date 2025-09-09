1

Бестемьянова о Петросян: «Очень удачные программы, тем более их никто не видел на международной арене»

Бестемьянова поддержала решение оставить прежние программы для Петросян.

19-21 сентября в Пекине чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян примет участие в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026. В короткой программе она выступит под песни Майкла Джексона, произвольная – с «Танго».

– На мой взгляд, это прекрасное решение. Очень удачные программы, тем более что их никто не видел на международной арене.

– Важна ли сама программа в современном фигурном катании или техническая часть важнее?

– Когда люди готовятся к Олимпиаде, нет неважных вещей, – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Оставить старые номера для Петросян – правильная тактика Тутберидзе

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
олимпийская квалификация
мужское катание
женское катание
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
logoсборная России
logoНаталья Бестемьянова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
ISU опубликовал профайл Гуменника к олимпийскому отборочному турниру в Пекине
112 минут назадФото
Анисина о Сизероне и Фурнье-Бодри: «Что-то могут, если хорошо откатаются. Но если Лоранс не похудеет, я не знаю. Мне прямо режет глаз»
523 минуты назад
Елена Радионова: «Гуменник в прекрасной форме. Петросян нам только предстоит увидеть, но думаю, что она также в хорошей»
12сегодня, 07:27
Расписание Мемориала Рабер. Там выступят Синицына, Яметова, Плескачева, Колесников и Сарновский
4сегодня, 06:54
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Кагияма и Лью
4сегодня, 06:39
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
сегодня, 06:19
Алиса Лью представила музыку и костюмы к новым программам
24вчера, 19:22Фото
Елена Радионова: «Танго и «Майкл Джексон» – одни из лучших программ Петросян. Правильно, что их оставили»
20вчера, 14:58
Никита Михайлов станет главным постановщиком открытия и церемонии закрытия ледового шоу Евгении Медведевой
70вчера, 14:45Реклама
«Спасибо за ваш опыт и идеи, которые будем реализовывать в сезоне». Мишина и Галлямов поблагодарили Жулина за постановку программы
11вчера, 13:50Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24