Бестемьянова о Петросян: «Очень удачные программы, тем более их никто не видел на международной арене»

Бестемьянова поддержала решение оставить прежние программы для Петросян.

19-21 сентября в Пекине чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян примет участие в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026. В короткой программе она выступит под песни Майкла Джексона, произвольная – с «Танго».

– На мой взгляд, это прекрасное решение. Очень удачные программы, тем более что их никто не видел на международной арене.

– Важна ли сама программа в современном фигурном катании или техническая часть важнее?

– Когда люди готовятся к Олимпиаде, нет неважных вещей, – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Оставить старые номера для Петросян – правильная тактика Тутберидзе