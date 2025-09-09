Елена Радионова: «Гуменник в прекрасной форме. Петросян нам только предстоит увидеть, но думаю, что она также в хорошей»

Радионова считает, что Петросян и Гуменник пройдут олимпийский отбор.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник 19-21 сентября выступят в Пекине на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026.

«Я думаю, ребята пройдут квалификацию, потому что и Петя, и Аделия очень сильные и ответственные спортсмены. Как мы видим, Петя в отличной форме уже в начале сезона.

Как правило, спортсмены набирают форму к чемпионату России, а ребятам нужно уже сейчас быть в оптимальной форме, чтобы показать себя хорошо на отборочных соревнованиях. Петю мы уже видели, он в прекрасной форме. А Аделию нам только предстоит увидеть, но думаю, что она также находится в хорошей форме», — сказала бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова.