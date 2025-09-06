Александр Галлямов нанес символический удар в товарищеском матче «Зенит» – «Сьон»

Фигурист Галлямов нанес символический удар в товарищеском матче «Зенит» – «Сьон».

Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, «Зенит» ведет со счетом 2:1.

Александр Галлямов – чемпион мира 2021 года по фигурному катанию в паре с Анастасией Мишиной, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022.

ВИДЕО