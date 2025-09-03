6

Галлямов о том, планирует ли выступать на Олимпиаде-2030: «Жизнь меня научила так далеко не загадывать»

Галлямов рассказал, планируют ли они с Мишиной выступать на Олимпиаде-2030.

– Как ты отнесся к тому, что парников не допустили на Олимпийские игры?

– Немножко погрустил, а затем стал восстанавливаться. Я понимал, что мне нужно как можно скорее вернуться на лед. И, может быть, восстановление уже стало более спокойное, аккуратное, чтобы можно было нормально тренироваться, чтобы не было, не дай бог, никаких рецидивов.

– Ты готов работать еще один олимпийский цикл, настраиваясь на то, что российских фигуристов могут допустить на следующую Олимпиаду?

– Жизнь меня научила так далеко не загадывать. Мы сейчас катаемся, хотим продолжать совершенствоваться, продолжаем набирать форму, чтобы войти в сезон, – сказал Александр Галлямов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sportandbets
logoсборная России
Олимпиада-2030
logoОлимпиада-2026
logoАлександр Галлямов
пары
logoАнастасия Мишина
