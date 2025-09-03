  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александр Галлямов: «Для меня не сложно привыкать к классической музыке. Гораздо сложнее было учиться кататься под Джексона»
8

Александр Галлямов: «Для меня не сложно привыкать к классической музыке. Гораздо сложнее было учиться кататься под Джексона»

Александр Галлямов рассказал, что ему проще кататься под классическую музыку.

– На новый сезон у вас заявлена новая короткая программа под классическую музыку. В прошлом сезоне у вас была произвольная под Майкла Джексона. Чему у Джексона научились с точки зрения каких-то интересных наработок? И как вам сейчас обратно будет переходить на классику?

– Давайте сравним нашу прошлогоднюю короткую программу и этого сезона, которую мы в скором времени представим. В том году музыка отчасти тоже была классической, но руки нужно было немного по-другому ставить, то есть другой счет, другой темп музыки и по-другому нужно было дотягивать позиции.

Для меня не сложно привыкать к классической музыке, так как я с детства привык под нее кататься. Гораздо сложнее было учиться кататься под Джексона, потому что там очень много было резких движений. Считаю, что не самым идеальным образом удалось ее выкатать, но самое главное, что мы ее успели накатать, чтобы попадать в акцент и выкатать всю программу к чемпионату России.

– Погрузимся в кухню подготовки программы. Как вы выбираете образ и музыку на новую программу, и каково ваше участие в создании образа и решении о том, какая будет музыка?

– Музыку полностью выбирают наши тренеры. У меня только однажды была идея, которую я понимал, что могут утвердить. Это показательный номер «Вечная любовь», который мы катали в 2022 году. Это была моя идея, и Тамаре Николаевне она очень понравилась. Образы и все остальное – это, конечно же, все хореограф. То есть сначала хореография, потом остальные моменты, которые с еще одним хореографом обсуждаются, и потом нам уже говорят, как нужно чувствовать музыку и наши образы.

– А кто выбирает программы, которые вы показывали в «Игоре» в июле и сейчас?

– Эти номера выбирались мною с Настей.

– Кто вам ставит программы на этот сезон?

– Короткую нам поставил Александр Жулин. А насчет произвольной пока сказать не могу, узнаете позже.

– Какая из ваших программ для тебя самая любимая, можешь выделить одну или две?

– Сейчас подумаю, самому интересно. Пускай это будет «Эсмеральда», когда мы только перешли в группу Тамары Николаевны. Нам ее поставил покойный Александр Степин, я считаю, что он сделал шедевр, это была потрясающая программа, она мне очень нравилась. И вторая... давайте я не буду называть программу, с которой мы много выиграли, а назову программу этого олимпийского цикла. И пускай это будет произвольная программа сезона-2022/23 под хиты Элвиса Пресли.

– Какую идею тебе самому интересно реализовать в фигурном катании, если абстрагироваться от медалей и результатов? Может быть, программа какая-то у тебя в голове сидит необычная или что-то еще?

– Программа, конечно, есть в голове. Кстати говоря, Майкла Джексона я предлагал еще до того момента, как наши тренеры утвердили эту музыку. За два года до постановки я ее предлагал, только в другой обработке. Я хотел сделать ее показательной, а когда сказали, что мы будем ее катать в произвольной, то, конечно, очень обрадовался.

У меня есть идеи для разработки некоторых поддержек, других элементов. Но пока мы восстанавливаемся и потихоньку что-то пытаемся. Вот, например, попробовать какой-то новый элемент, чтобы отвлечься от привычной работы, и это тоже будет очень хорошее развитие для нас, – сказал Галлямов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sportandbets
logoАнастасия Мишина
logoсборная России
logoАлександр Жулин
logoТамара Москвина
logoАлександр Галлямов
пары
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Галлямов о том, планирует ли выступать на Олимпиаде-2030: «Жизнь меня научила так далеко не загадывать»
6вчера, 17:40
В чем главные интриги олимпийского сезона в фигурке? Предельно доступно
2вчера, 11:33Подкасты
Смирнов о недопуске Мишиной и Галлямова: «У ребят была задача как можно скорее вернуться в строй. Мысли о восстановлении закрыли все переживания»
531 августа, 09:41
Главные новости
Наталья Бестемьянова: «Спрос на академию Рукавицына и Соколовской будет. Очень рада за них, прекрасная инициатива»
1сегодня, 14:14
Тарасова о закрытых контрольных прокатах в августе: «Слава Богу, что там никого не было, а смотрели профессионалы»
4сегодня, 14:11
Татьяна Тарасова: «Тутберидзе – большой русский тренер, а вот кто такая Рудковская – не знаю. Мне жаль, что она высказываниями испортит Плющенко всю жизнь»
86сегодня, 13:23
Камилла Нелюбова: «Плющенко с первого дня понравился как тренер и как человек. Он добрый, но достаточно требовательный»
8сегодня, 13:02
Первенство Москвы. Воронов лидирует после короткой программы, Жураховский – 2-й, Карартынян – 3-й
46сегодня, 12:55
Ирина Винер: «Очень положительно отношусь к Тутберидзе. Кто воспитывает чемпионов, тот тренер неплохой. Я написала книгу «Я – никто», и это правильно»
9сегодня, 12:51
Жулин о постановке программы Мишиной и Галлямову: «С удовольствием поработали. По‑моему, получилось неплохо»
7сегодня, 12:31
Александра Трусова: «Со вторника я начала прыгать одинарные прыжки. Думала, что будет полегче – меня тянет к земле пока»
9сегодня, 12:22
Тарасова о сборах Гуменника с Арутюняном: «К ведущим тренерам мира всегда ездят выдающиеся спортсмены. У Петра как были высокие шансы в Пекине, так и остаются»
46сегодня, 10:40
Рукавицын и Соколовская создали совместную академию фигурного катания
32сегодня, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Робертсон и Ронер, Нехаева и Кравченко покажут ритм-танцы
1сегодня, 13:30Live
Гран-при среди юниоров. Тянь Тунхэ, Чхве Ха Бин, Вацлавик, Нишино, Уэмура представят короткие программы
сегодня, 06:06
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь лидируют после короткой программы, Кемп и Елизаров – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
28 августа, 15:29
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
222 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24