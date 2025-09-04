Жулин о постановке программы Мишиной и Галлямову: «С удовольствием поработали. По‑моему, получилось неплохо»

Жулин высказался о постановке новой короткой программы для Мишиной и Галлямова.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира 2021 года в парном катании, трехкратные чемпионы России.

«Все проходило шикарно. На льду всегда присутствовала Тамара Николаевна (Москвина), один раз я один с ними работал. Мы как раз были на сборах в Петербурге, и они ко мне обратились с просьбой поставить короткую. С удовольствием поработали. По‑моему, получилось неплохо», – рассказал заслуженный тренер России Александр Жулин .