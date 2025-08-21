Макар Игнатов: «Как совмещаю тренировки и воспитание сына? Было бы чуть больше времени в сутках, чтобы поспать побольше, а так нормально»

Макар Игнатов рассказал, как совмещает тренировки и уход за сыном.

6 августа Игнатов и Александра Трусова стали родителями первенца. У них родился сын Михаил.

«Как совмещаю тренировки и воспитание сына? В целом нормально. Если бы чуть-чуть больше времени было в сутках, чтобы поспать побольше, а так нормально.

Сейчас возвращаюсь в тренировочный режим, потому что успел немного поболеть. В какой-то момент подготовка к сезону хорошо складывалось, потом похуже. Но сейчас снова начинается новый виток.

Что из опыта в спорте может помочь в воспитании ребенка? Терпение. Это конкретно мне поможет. А что может помочь самому ребенку? Наверное, любовь к спорту, к движению.

Если говорить о каких-то чертах характера, которые формируются благодаря спорту, то это благодаря самому спорту, а не благодаря нам. Посмотрим, как будет», – сказал фигурист.