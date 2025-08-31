Елена Вайцеховская: «В такой форме, как сейчас, я Гуменника не припомню. Но короткая пока на оставляет цельного впечатления»

Елена Вайцеховская отметила слабые стороны короткой программы Петра Гуменника.

«Несколько мыслей по поводу короткой программы Петра Гуменника «Парфюмер», которую фигурист в субботу показал в Игоре.

Понравилось ли мне? Безусловно. Как может не нравиться мужская программа с прекрасно исполненными четверными флипом, лутцем и тройным акселем? В такой форме, как сейчас, я вообще Петра не припомню: очень легкий, очень накатанный и невероятно заряженный на тренировки.

Но сама постановка пока на оставляет цельного впечатления. Музыка отличная, вполне в стиле Петра – ему такое нравится, он органичен в этом образе. Просто когда фигурист внезапно вытащил белый платок, у меня невольно возникла аналогия с известной сценой из «Театра» Сомерсета Моэма.

Но если там главная героиня благодаря игре с алым шифоновым платком делает всю сцену и понятно, с какой целью, здесь платок точно так же забирает на себя внимание (особенно на фоне черного тренировочного костюма), но возникает недоумение: «А сказать-то что этим постановщик хотел»? Или все затеяно только ради того, чтобы повторить концовку одноименного фильма?

Для постановщика-Глейхенгауза такой ход достаточно стандартен. Но для исполнителя-Гуменника с его незаурядным актерским талантом выглядит слишком плоским, забирая на себя внимание, которое, как мне кажется, должно все-таки акцентироваться совсем на других моментах программы.

К тому же я совершенно не уверена, что судьи/зрители в большинстве своем вообще окажутся в теме», – написала журналистка.