Гуменник представил короткую программу «Парфюмер». С ней он вступит на отборе к Олимпиаде-2026
Сегодня фигурист Петр Гуменник представил короткую программу во дворце «Игора».
Это постановка от хореографа Даниила Глейхенгауза под музыку из фильма «Парфюмер. История одного убийцы».
«Его тренер и наш тренерский коллектив решили, что для Петра Гуменника необходимо выступить перед зрителями с новой программой, чтобы довести все ее моменты до совершенства.
Чтобы уже на отборочных соревнованиях в Китае он выступил достойно», – сказала Тамара Москвина.
Гуменник выступит на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который пройдет с 18 по 21 сентября в Пекине.
Источник видео: телеграм-канал obsudiim_fk
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Константина Лесика
