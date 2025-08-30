Видео
Гуменник представил короткую программу «Парфюмер». С ней он вступит на отборе к Олимпиаде-2026

Сегодня фигурист Петр Гуменник представил короткую программу во дворце «Игора».

Это постановка от хореографа Даниила Глейхенгауза под музыку из фильма «Парфюмер. История одного убийцы».

«Его тренер и наш тренерский коллектив решили, что для Петра Гуменника необходимо выступить перед зрителями с новой программой, чтобы довести все ее моменты до совершенства.

Чтобы уже на отборочных соревнованиях в Китае он выступил достойно», – сказала Тамара Москвина.

Гуменник выступит на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который пройдет с 18 по 21 сентября в Пекине.

Источник видео: телеграм-канал obsudiim_fk

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Константина Лесика
logoПетр Гуменник
logoТамара Москвина
logoсборная России
мужское катание
