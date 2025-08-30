Наталья Бестемьянова: «И у Гуменника, и у Петросян очень сильные тренерские штабы. Не хочу комментировать, какой подход эффективнее»

Наталья Бестемьянова высказалась о подготовке Гуменника и Петросян к отбору на ОИ.

Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян выступят на квалификационном турнире, который пройдет с 18 по 21 сентября в Пекине.

«У каждого свой подход, который имеет право на жизнь. Поэтому даже не хочу комментировать, какой из них эффективнее.

И у Гуменника, и у Петросян очень сильные тренерские штабы», – сказала чемпионка Калгари-1988 в танцах на льду.