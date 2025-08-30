Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль, Андерсон и Доусон, Иэнн и Варескон покажут произвольные танцы
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Анкара, Турция
Танцы на льду
Начало произвольного танца – 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Вторая разминка
7. Лорен Одри Батка – Джейкоб Янг (Чехия)
8. Сара Марсилли Васкес – Йолан Энгель (Испания)
Третья разминка
9. Анаэлль Куэви – Янн Хомаву (США)
10. Син Юйсюань – Чау Хань Вань (Гонконг)
11. Мими Марлер Дэвис – Джозеф Блэк (Великобритания)
12. Ирмак Юджел – Данил Пак (Турция)
Четвертая разминка
13. Аннелиз Стаперт – Максим Коротков (США)
14. Ореа Синкон-Дебу – Эрл Джесс Селестино (Канада)
15. Леа Иэнн – Луи Варескон (Франция)
16. Чарли Андерсон – Кэйден Доусон (Канада)
17. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)
После ритм-танца
1. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 63,08
2. Чарли Андерсон – Кэйден Доусон (Канада) – 58,65
3. Леа Иэнн – Луи Варескон (Франция) – 57,88
4. Ореа Синкон-Дебу – Эрл Джесс Селестино (Канада) – 57,14
5. Аннелиз Стаперт – Максим Коротков (США) – 54,06
6. Ирмак Юджел – Данил Пак (Турция) – 53,02
7. Мими Марлер Дэвис – Джозеф Блэк (Великобритания) – 49,12
8. Син Юйсюань – Чау Хань Вань (Гонконг) – 47,31
9. Анаэлль Куэви – Янн Хомаву (США) – 46,52
10. Нелли Элиза Хемке – Артем Сладков (Германия) – 46,35
11. Сара Марсилли Васкес – Йолан Энгель (Испания) – 45,58
12. Лорен Одри Батка – Джейкоб Янг (Чехия) – 44,46