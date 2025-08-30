0

Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль, Андерсон и Доусон, Иэнн и Варескон покажут произвольные танцы

30 августа танцоры покажут произвольные танцы на Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Анкара, Турция

Танцы на льду

Начало произвольного танца – 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Вторая разминка

7. Лорен Одри Батка – Джейкоб Янг (Чехия)

8. Сара Марсилли Васкес – Йолан Энгель (Испания)

Третья разминка

9. Анаэлль Куэви – Янн Хомаву (США)

10. Син Юйсюань – Чау Хань Вань (Гонконг) 

11. Мими Марлер Дэвис – Джозеф Блэк (Великобритания) 

12. Ирмак Юджел – Данил Пак (Турция)

Четвертая разминка

13. Аннелиз Стаперт – Максим Коротков (США)

14. Ореа Синкон-Дебу – Эрл Джесс Селестино (Канада) 

15. Леа Иэнн – Луи Варескон (Франция)

16. Чарли Андерсон – Кэйден Доусон (Канада) 

17. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) 

После ритм-танца

1. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 63,08

2. Чарли Андерсон – Кэйден Доусон (Канада) – 58,65

3. Леа Иэнн – Луи Варескон (Франция) – 57,88

4. Ореа Синкон-Дебу – Эрл Джесс Селестино (Канада) – 57,14

5. Аннелиз Стаперт – Максим Коротков (США) – 54,06

6. Ирмак Юджел – Данил Пак (Турция) – 53,02

7. Мими Марлер Дэвис – Джозеф Блэк (Великобритания) – 49,12

8. Син Юйсюань – Чау Хань Вань (Гонконг) – 47,31

9. Анаэлль Куэви – Янн Хомаву (США) – 46,52

10. Нелли Элиза Хемке – Артем Сладков (Германия) – 46,35

11. Сара Марсилли Васкес – Йолан Энгель (Испания) – 45,58

12. Лорен Одри Батка – Джейкоб Янг (Чехия) – 44,46

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
