Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль, Коас-Боже и Гришин, Синкон-Дебу и Селестино выйдут на лед с ритм-танцами
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Анкара, Турция
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Первая разминка
1. Нелли Элиза Хемке – Артем Сладков (Германия)
2. Аннелиз Стаперт – Максим Коротков (США)
3. Елена Димитрова – Алексей Рябцев (Болгария)
4. Инь Шаньцзе – Ян Шижуй (Китай)
Вторая разминка
5. Анна Маккензи – Уэсли Локвуд (Швеция)
6. Син Юйсюань – Чау Хань Вань (Гонконг)
7. Лорен Одри Батка – Джейкоб Янг (Чехия)
8. Мими Марлер Дэвис – Джозеф Блэк (Великобритания)
Третья разминка
9. Анаэлль Куэви – Янн Хомаву (США)
10. Татьяна Белодонова – Иван Качур (Украина)
11. Луиза Коас-Боже – Даниил Гришин (Франция)
12. Ореа Синкон-Дебу – Эрл Джесс Селестино (Канада)
Четвертая разминка
13. Леа Иэнн – Луи Варескон (Франция)
14. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)
15. Ирмак Юджел – Данил Пак (Турция)
16. Сара Марсилли Васкес – Йолан Энгель (Испания)
17. Чарли Андерсон – Кэйден Доусон (Канада)