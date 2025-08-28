0

Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль, Коас-Боже и Гришин, Синкон-Дебу и Селестино выйдут на лед с ритм-танцами

29 августа дуэты выступят с ритм-танцами на юниорском Гран-при в Анкаре.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Анкара, Турция

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

1. Нелли Элиза Хемке – Артем Сладков (Германия)

2. Аннелиз Стаперт – Максим Коротков (США)

3. Елена Димитрова – Алексей Рябцев (Болгария)

4. Инь Шаньцзе – Ян Шижуй (Китай)

Вторая разминка

5. Анна Маккензи – Уэсли Локвуд (Швеция)

6. Син Юйсюань – Чау Хань Вань (Гонконг)

7. Лорен Одри Батка – Джейкоб Янг (Чехия)

8. Мими Марлер Дэвис – Джозеф Блэк (Великобритания)

Третья разминка

9. Анаэлль Куэви – Янн Хомаву (США)

10. Татьяна Белодонова – Иван Качур (Украина)

11. Луиза Коас-Боже – Даниил Гришин (Франция)

12. Ореа Синкон-Дебу – Эрл Джесс Селестино (Канада)

Четвертая разминка

13. Леа Иэнн – Луи Варескон (Франция)

14. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)

15. Ирмак Юджел – Данил Пак (Турция)

16. Сара Марсилли Васкес – Йолан Энгель (Испания)

17. Чарли Андерсон – Кэйден Доусон (Канада)

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
