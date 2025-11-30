Tallinn Trophy. Смарт и Дик победили, ван Ренсбург и Штеффан – 2-е, Ташлерова и Ташлер – 3-и
Испанский танцевальный дуэт Оливия Смарт – Тим Дик победил на турнире Tallinn Trophy в Эстонии.
Таллин, Эстония
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 192,67
2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 192,31
3. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 191,00
4. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 182,81
5. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 181,45
6. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 175,02
7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 171,43
8. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 167,55
9. Эми Куи – Джонатан Роджерс (США) – 160,01
10. Джина Зендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) – 154,42
Произвольный танец
1. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 119,64
2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 116,86
3. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 113,65
5. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 110,86
4. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 108,78
6. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 105,71
7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 103,11
8. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 102,99
9. Эми Куи – Джонатан Роджерс (США) – 100,00
10. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия) – 93,58
Ритм-танец
1. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 77,35
2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 75,45
3. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 74,03
4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 73,03
5. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 70,59
6. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 69,31
7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 68,32
8. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 64,56
9. Джина Зендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) – 61,69
10. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия) – 60,20