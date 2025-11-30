46

Tallinn Trophy. Смарт и Дик победили, ван Ренсбург и Штеффан – 2-е, Ташлерова и Ташлер – 3-и

Испанские танцоры на льду Смарт и Дик победили на турнире Tallinn Trophy.

Испанский танцевальный дуэт Оливия Смарт – Тим Дик победил на турнире Tallinn Trophy в Эстонии.

ISU Challenger

Tallinn Trophy

Таллин, Эстония

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 192,67

2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 192,31

3. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 191,00

4. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 182,81

5. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 181,45

6. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 175,02

7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 171,43

8. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 167,55

9. Эми Куи – Джонатан Роджерс (США) – 160,01

10. Джина Зендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) – 154,42

Произвольный танец

1. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 119,64

2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 116,86

3. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 113,65

5. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 110,86

4. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 108,78

6. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 105,71

7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 103,11

8. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 102,99

9. Эми Куи – Джонатан Роджерс (США) – 100,00

10. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия) – 93,58

Ритм-танец

1. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 77,35

2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 75,45

3. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 74,03

4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 73,03

5. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 70,59

6. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 69,31

7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 68,32

8. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 64,56

9. Джина Зендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) – 61,69

10. Лаура Финелли – Массимилиано Буччарелли (Италия) – 60,20

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная Чехии
Джонатан Роджерс
Беньямин Штеффан
Асаф Казимов
logoсборная Швейцарии
logoФилип Ташлер
Карло Ретлисбергер
logoОливия Смарт
logoТим Дик
Логан Бай
logoсборная Франции
logoНатали Ташлерова
logoсборная США
Tallinn Trophy
Кэролайн Сусиc
Франческо Рива
Лаура Финелли
Эми Куи
Наташа Лагуж
Ева Пэйт
танцы на льду
сборная Ирландии
Виктория Манни
Дженнифер Янсе ван Ренсбург
Шейн Фирус
Арно Каффа
результаты
София Валь
logoсборная Испании
Массимилиано Буччарелли
logoсборная Германии
logoISU Challenger
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Тарасова о решении CAS по российским лыжникам: «Надеюсь, следующими будут фигуристы»
сегодня, 14:24
Татьяна Тарасова прокомментирует на Okko женские соревнования на финале Гран-при
сегодня, 12:41
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Остановите маму Иру! Скандал в академии Плющенко – страдает Лена Костылева
сегодня, 09:15
Расписание турнира Golden Spin в Загребе. Там выступят Самоделкина, Аймоз, Мемола, Гиньяр и Фаббри
сегодня, 07:22
Леонова о Валиевой в следующем сезоне: «Насчет того, чтобы обойти Петросян – не знаю, а то, что будет главной конкуренткой – 100%»
сегодня, 06:37
Леонова о Софии Дзепке: «Мне кажется, в будущем это будет звезда уровня Валиевой»
вчера, 20:34
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
вчера, 19:51
ФФККР опровергла информацию о проведении чемпионата России по прыжкам-2026 на «Навка Арене»
вчера, 18:49
Плющенко о словах Ирины Костылевой, которая пожелала дочери провала: «Какая мерзость!»
вчера, 18:22
Мама Костылевой: «Хочу увидеть провал Лены у Плющенко и слезы в кисс-энд-крае. Ей это надо пройти, иначе ничего хорошего из нее не выйдет»
вчера, 18:20
Ко всем новостям
Последние новости
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
вчера, 19:05
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
29 ноября, 08:02
Дмитрий Губерниев: «Жду от наших фигуристов борьбы за медали на Играх. Есть такая профессия – родину защищать на спортивных аренах»
28 ноября, 17:36
«Эта новость – как луч солнца в темном царстве. Обидно за нейтральный статус, но ребятам желаем удачи». Ишмуратова о допуске фигуристов к ОИ-2026
28 ноября, 16:41
Крамаренко о допуске Петросян и Гуменника к Играм-2026: «Это очень важно для ребят. Олимпийские игры – вершина для спортсмена»
28 ноября, 16:35
Свищев о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «Надо быть готовыми к давлению, оно точно будет оказываться. Но нашим спортсменам не привыкать»
28 ноября, 10:04
Тарасова о слезах у российских фигуристок: «Бывает, что девочки плачут, но у нас так принято»
26 ноября, 19:56
Мария Мазур на вопрос о любимых программах: «Все программы Плющенко!»
25 ноября, 12:20
Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой – пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»
24 ноября, 17:52
Татьяна Тарасова: «Смерть Никиты Симоняна – потеря для нашего спорта, ведь это легенда. Я думаю, в «Спартаке» подумают над тем, чтобы назвать спортивный объект в его честь»
24 ноября, 09:35