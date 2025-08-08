Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
Стало известно расписание первых контрольных прокатов юниорской сборной России.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Новогорск
11 августа, понедельник
16:30 – юноши, короткая программа
12 августа, вторник
15:00 – юноши, произвольная программа
17:00 – девушки, короткая программа
13 августа, среда
15:00 – девушки, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
Состав участников
Девушки: Елизавета Андреева, Маргарита Базылюк, Алена Принева, Екатерина Стоцкая, Виктория Стрельцова, Лидия Плескачева, Анна Ляшенко, Дина Хуснутдинова, София Сарновская, София Дзепка, Агата Петрова.
Юноши: Михаил Алексахин, Никита Сарновский, Эдуард Каратынян, Николай Колесников, Вадим Воронов, Глеб Ковтун, Герман Ленков, Роман Хамзин, Лев Лазарев, Макар Солодников, Арсений Федотов, Ильяс Халиуллин, Артем Федотов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
