Свищев о ситуации с Костылевой: «Мы сейчас не должны занимать ничью позицию, нужно четко следовать результатам расследования»

Депутат Свищев: оценку инцидента с Костылевыми должны дать компетентные органы.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о ситуации с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой и ее матерью Ириной.

Ранее тренер Елены Евгений Плющенко отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении Ирины Костылевой из-за жестокого обращения с дочерью.

Накануне Яна Рудковская в своем телеграм-канале опубликовала видео, где Ирина, предположительно, ударила свою дочь.

«Позиция простая: я думаю, инцидент уже вышел за рамки обычного бытового конфликта. Знаю, что и служба опеки занимается этим вопросом, и компетентные органы проводят проверку. Поэтому все должно происходить в рамках закона. Не должно сводиться к каким‑то бытовым разборкам между нашими известными фигуристами и мамой одной фигуристки.

Мы сейчас не должны занимать ничью позицию, нужно четко следовать результатам расследования. И в ближайшее время мы поймем, что действительно произошло там. Но то, что факты насилия над ребенком есть, это мы с вами видим. Поэтому сейчас оценку этого инцидента должны дать компетентные органы и тогда приниматься решения.

А сейчас мы с вами должны понять: это и семья, и спортсменка, и ребенок, прежде всего. Здесь много действующих лиц, и мы не имеем права с вами влиять на следствие, принимать ту или иную сторону. Но самое главное, мы должны защитить ребенка от насильственных действий. Неважно, это на улице произошло, дома или на спортивном комплексе. Все дети должны быть под защитой, государства в том числе», – сказал Свищев.

У нас вопросы к маме Ире, «Ангелам Плющенко» и федерации