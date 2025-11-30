34

Александр Гришин посмертно был удостоен премии «Голос спорта»

Комментатор Александр Гришин был посмертно удостоен премии «Голос спорта».

Спортивный комментатор и журналист Александр Гришин посмертно был удостоен премии «Голос спорта», которую присуждает Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК).

Памятную статуэтку во время церемонии награждения вдове Александра Гришина Анастасии вручил олимпийский чемпион Алексей Ягудин. 

Александр Гришин погиб 5 августа. Ему было 47 лет. 

