Мозалев об этапах Гран-при России: «Расстроен результатами и своими прокатами, но времени на долгое разочарование нет, впереди главный старт»

Фигурист Мозалев: расстроен прокатами на этапах Гран-при России.

Фигурист Андрей Мозалев оценил свои результаты на этапах Гран-при России в текущем сезоне.

Спортсмен стал четвертым в Красноярске и шестым в Омске.

«Гран-при в Омске – ✔️

Вот и подошли к концу этапы Гран-при и первые старты этого сезона. К сожалению, не все получилось так, как планировал, и я не смог показать тот уровень подготовки, на который способен. Расстроен результатами и своими прокатами, но времени на долгое разочарование нет, впереди главный старт.

Я хочу сказать большое спасибо своей семье и друзьям – за веру и заботу. Тренерскому штабу Team Tutberidze – за подготовку и всю проделанную работу. И, конечно же, отдельное спасибо болельщикам: тем, кто приходит на трибуны, пишет теплые слова и многие годы просто поддерживают меня. Это очень важно и ценно❤️

Надеюсь, что смогу порадовать вас своими следующими прокатами и выступлениями. Традиционно – работаем дальше💪🏻🙏🏻», – написал Мозалев.