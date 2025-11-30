Татьяна Мишина о ситуации с Костылевой: «Бить детей нельзя. Это все ужасно и должно разрешиться как можно быстрее»

Татьяна Мишина о ситуации с Костылевой: бить детей нельзя.

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина высказалась о ситуации с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой и ее матерью Ириной.

Ранее тренер Елены Евгений Плющенко отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении Ирины Костылевой из-за жестокого обращения с дочерью.

Яна Рудковская поделилась видео, где Ирина, предположительно, ударила свою дочь, а также опубликовала фото Елены со следами побоев.

«Бить детей нельзя, это однозначный вердикт. Никому – ни мамам, ни тренерам, ни другим взрослым. Это все ужасно и должно разрешиться как можно быстрее, потому что девочка страдает и совершенно непонятно, к чему все это приводит.

Лена состоит в сборной команде нашей страны, поэтому, думаю, и в ФФК, и Плющенко [как тренер] разберутся, будут консультироваться с юристами. Я думаю, что в федерации знают, насколько их полномочия могут действовать тут», – сказала Мишина.

