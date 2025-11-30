139

Татьяна Мишина о ситуации с Костылевой: «Бить детей нельзя. Это все ужасно и должно разрешиться как можно быстрее»

Татьяна Мишина о ситуации с Костылевой: бить детей нельзя.

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина высказалась о ситуации с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой и ее матерью Ириной.

Ранее тренер Елены Евгений Плющенко отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении Ирины Костылевой из-за жестокого обращения с дочерью.

Яна Рудковская поделилась видео, где Ирина, предположительно, ударила свою дочь, а также опубликовала фото Елены со следами побоев.

«Бить детей нельзя, это однозначный вердикт. Никому – ни мамам, ни тренерам, ни другим взрослым. Это все ужасно и должно разрешиться как можно быстрее, потому что девочка страдает и совершенно непонятно, к чему все это приводит.

Лена состоит в сборной команде нашей страны, поэтому, думаю, и в ФФК, и Плющенко [как тренер] разберутся, будут консультироваться с юристами. Я думаю, что в федерации знают, насколько их полномочия могут действовать тут», – сказала Мишина.

Такую цену не платил за победы еще ни один ребенок. О ситуации с Леной Костылевой

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Абзац
logoсборная России
logoЕвгений Плющенко
Елена Костылева
Ирина Костылева
женское катание
Татьяна Мишина
logoАкадемия Плющенко
ФФККР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Костылевой о Плющенко: «Не думала, что он настолько дурак, что не хочет встать вровень с Тутберидзе при помощи моей Лены»
29 ноября, 16:45
Свищев о ситуации с Костылевой: «Мы сейчас не должны занимать ничью позицию, нужно четко следовать результатам расследования»
29 ноября, 12:54
У нас вопросы к маме Ире, «Ангелам Плющенко» и федерации
28 ноября, 04:45
Главные новости
Тарасова о решении CAS по российским лыжникам: «Надеюсь, следующими будут фигуристы»
сегодня, 14:24
Татьяна Тарасова прокомментирует на Okko женские соревнования на финале Гран-при
сегодня, 12:41
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Остановите маму Иру! Скандал в академии Плющенко – страдает Лена Костылева
сегодня, 09:15
Расписание турнира Golden Spin в Загребе. Там выступят Самоделкина, Аймоз, Мемола, Гиньяр и Фаббри
сегодня, 07:22
Леонова о Валиевой в следующем сезоне: «Насчет того, чтобы обойти Петросян – не знаю, а то, что будет главной конкуренткой – 100%»
сегодня, 06:37
Леонова о Софии Дзепке: «Мне кажется, в будущем это будет звезда уровня Валиевой»
вчера, 20:34
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
вчера, 19:51
ФФККР опровергла информацию о проведении чемпионата России по прыжкам-2026 на «Навка Арене»
вчера, 18:49
Плющенко о словах Ирины Костылевой, которая пожелала дочери провала: «Какая мерзость!»
вчера, 18:22
Мама Костылевой: «Хочу увидеть провал Лены у Плющенко и слезы в кисс-энд-крае. Ей это надо пройти, иначе ничего хорошего из нее не выйдет»
вчера, 18:20
Ко всем новостям
Последние новости
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
вчера, 19:05
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
29 ноября, 08:02
Дмитрий Губерниев: «Жду от наших фигуристов борьбы за медали на Играх. Есть такая профессия – родину защищать на спортивных аренах»
28 ноября, 17:36
«Эта новость – как луч солнца в темном царстве. Обидно за нейтральный статус, но ребятам желаем удачи». Ишмуратова о допуске фигуристов к ОИ-2026
28 ноября, 16:41
Крамаренко о допуске Петросян и Гуменника к Играм-2026: «Это очень важно для ребят. Олимпийские игры – вершина для спортсмена»
28 ноября, 16:35
Свищев о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «Надо быть готовыми к давлению, оно точно будет оказываться. Но нашим спортсменам не привыкать»
28 ноября, 10:04
Тарасова о слезах у российских фигуристок: «Бывает, что девочки плачут, но у нас так принято»
26 ноября, 19:56
Мария Мазур на вопрос о любимых программах: «Все программы Плющенко!»
25 ноября, 12:20
Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой – пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»
24 ноября, 17:52
Татьяна Тарасова: «Смерть Никиты Симоняна – потеря для нашего спорта, ведь это легенда. Я думаю, в «Спартаке» подумают над тем, чтобы назвать спортивный объект в его честь»
24 ноября, 09:35