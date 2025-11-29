Чемпионат России по прыжкам-2026 пройдет в Москве на «Навка Арене» 17-18 января

Чемпионат России по прыжкам у фигуристов пройдет 17-18 января в Москве.

Стали известны даты и место проведения чемпионата России по прыжкам 2026 года.

Четвертый в истории турнир состоится 17-18 января в Москве на «Навка Арене».

В 2025 году прыжковый чемпионат проходил в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Чемпионами в личном турнире стали Аделия Петросян, Николай Угожаев, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в командном турнире – коллектив Санкт-Петербурга.

UPD: Федерация фигурного катания на коньках России опровергла, что прыжковый чемпионат состоится в январе на «Навка Арене». Даты и место проведения турнира пока не определены.