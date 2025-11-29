Леонова о ситуации с мамой Костылевой: «Вся эта история напоминает мне реалити‑шоу «Дом‑2». Очень не хотелось бы, чтобы репутация Плющенко и его школы пострадала»

Алена Леонова: ситуация с Ириной Костылевой напоминает реалити-шоу «Дом-2».

Призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что ситуация с Ириной Костылевой – мамой фигуристки Елены Костылевой – напоминает «Дом-2».

Тренер Евгений Плющенко ранее сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении Костылевой-старшей из-за жестокого обращения с дочерью. Супруга Плющенко Яна Рудковская опубликовала в своем телеграм-канале видео и фото ссадин у юной фигуристки.

«Вся эта история напоминает мне реалити‑шоу «Дом‑2». Очень не хотелось бы, чтобы репутация Евгения и его школы пострадала в связи с этими событиями. Мне очень жаль Лену», – сказала Леонова.

