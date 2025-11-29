Евгений Артющенко: «Танец Фурнье-Бодри и Сизерона выглядит как полноценное произведение искусства. Они растворены друг в друге и чувствуют каждое движение»

Артющенко: танец Фурнье-Бодри и Сизерона выглядит как произведение искусства.

Чемпионы России в танцах на льду среди юниоров Василиса Григорьева и Евгений Артющенко рассказали, следят ли за международными соревнованиями.

– Следите ли вы за тем, что происходит на международной арене?

Евгений : Мы с Василисой постоянно смотрим и обсуждаем буквально каждый этап Гран-при – как российский, так и международный. Возможно, какие-то пары из международных мы упускаем. Мне кажется, что на российском уровне мы плюс-минус знаем всех, потому что каждый раз пересекаемся, тренируемся с ребятами на тех же Гран-при или на прокатах. Почти все программы видели, знаем.

Международные старты тоже стараемся не пропускать. Буквально в субботу смотрели Finlandia Trophy. На международном уровне очень многие пары понравились в этом сезоне. Даже те, кто буквально недавно вышел из юниоров, удивляли. Мне кажется, те же Брауны , мне очень понравился их произвольный танец. Чехи Ташлеровы тоже, они отличаются мощным и сильным катанием. Если брать уже топов, понятно, что вернувшегося Гийома Сизерона выносим за скобки, потому что это что-то невероятное.

– Как вам возвращение Сизерона с новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри?

Евгений : Я считаю, что это всегда круто. В целом, не ощущается, что это прокат. У них это выглядит не как какой-то акробатический или энергозатратный танец, это выглядит как полноценное произведение искусства, не побоюсь этого слова. Они настолько растворены друг в друге, настолько они чувствуют каждое движение, что тоже удивительно, учитывая, что они катаются практически ни о чем вместе друг с другом.

Они, конечно, оба профессионалы, у них по-отдельности были серьезные титулы. Его нынешняя партнерша тоже очень хорошо каталась на серьезном уровне. Поэтому, наверное, когда два таких профессионала уже встают в пару, у них скатывание проходит более плавно, мягко и быстро, чем у других.

– Можете еще кого-то отметить из топов?

Евгений : Мне очень понравился в этом сезоне Вадим Колесник. Это было что-то невероятное. Я посмотрел первый раз их с Эмилией Зингас еще на предыдущем этапе Гран-при. Для меня они на фоне всех существенно выделялись в ритмическом танце, потом я посмотрел произвольный танец, он понравился мне еще больше. Настолько у них все выверено, параллельно, без лишней грязи. И музыка понравилась: вроде бы и привычная классическая, но они добавили туда каких-то своих акцентов, и это сильно заиграло в их пользу.

Василиса : Мне понравился Сизерон с новой партнершей, очень нравятся Оливия Смарт и Тим Дик, особенно их произвольный танец. Они усовершенствовали свою вторую «Дюну», появилось много новых находок. Смотрится тоже как танец, а не как прокат с элементами. Нравится Вадим Колесник с его партнершей. А еще я очень люблю британцев! Фир и Гибсон мне симпатичны, уже не первый сезон у них прекрасные постановки.