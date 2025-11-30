46

Ирина Роднина: «Способна ли Петросян стать масштабной личностью? Потенциал есть у каждого, а дальше идет вопрос реализации»

Ирина Роднина: сейчас у фигуристов меньше возможностей себя проявить.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о том, кого из фигуристов можно назвать масштабными личностями.

– Есть ли личности среди наших современных фигуристов?

– Считаю, любой, кто выходит на старт, – это личность. Но личность и способности спортсмена – это разные вещи.

Петросян? Мы ее видели на трех более-менее важных соревнованиях: первенство России, Гран-при и отборочный этап, куда она была первый раз допущена. Мы увидели ее возможности как спортсмена.

– Видите ли вы в ней потенциал, что она способна стать масштабной личностью?

– Потенциал есть у каждого, а дальше идет вопрос реализации.

– На ваш взгляд, нет ли у нас в женском одиночном катании кризиса? Потому что раньше у нас были Загитова, Медведева, Валиева, Щербакова, и их можно назвать масштабными личностями, а сейчас таких людей меньше.

– Я бы назвала их хорошими спортсменами. Они были способными и успешными. Меньше ли сейчас таких? Сейчас и соревнований меньше, поэтому и меньше возможностей себя проявить, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
logoАделия Петросян
logoсборная России
женское катание
