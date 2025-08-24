Экс-российская фигуристка Нехаева о том, что ее не пустили в Польшу: «Неприязни я не почувствовала. Ситуация нестандартная, но и время в которое мы живем, непростое»

Экс-российская фигуристка Мария Нехаева рассказала, как ее не пустили в Польшу.

Нехаева представляет Израиль в танцах на льду вместе с Дмитрием Кравченко. Сообщалось, что по пути в Ригу (Латвия), где проходил этап юниорского Гран-при, фигуристке отказали во въезде в Польшу. В итоге она добиралась до соревнований с дополнительными пересадками.

«Изначально я летела рейсом США – Варшава – Рига, но в Варшаве меня не пустили. В связи с новыми правилами въезд в Польшу гражданам России запрещен, даже при наличии шенгенской визы – я не была в курсе этого. Вопрос на месте не удалось решить.

Отношение было хорошее, пограничники в Польше были очень любезны, долго выясняли ситуацию, подсказали, как мне лучше добраться до Риги. В общем, никакой неприязни я не почувствовала. В итоге мне пришлось лететь в Стамбул, из Стамбула в Вену, переночевать в Вене, а рано утром следующего дня я улетела в Ригу.

Старт [Гран-при] прошел нормально. Конечно, первый день соревнований дался тяжеловато, так как я очень устала из-за многочисленных перелетов и смены часовых поясов – было меньше времени на восстановление. Второй день прошел более успешно, надеюсь, мы понравились зрителям и судьям.

Ситуация нестандартная, но и время в которое мы живем, непростое. Я просто очень устала от перелетов, не более того», – рассказала Нехаева.

На Гран-при среди юниоров в Риге дуэт Нехаевой и Кравченко занял 12-е место.