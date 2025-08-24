  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Экс-российская фигуристка Нехаева о том, что ее не пустили в Польшу: «Неприязни я не почувствовала. Ситуация нестандартная, но и время в которое мы живем, непростое»
32

Экс-российская фигуристка Нехаева о том, что ее не пустили в Польшу: «Неприязни я не почувствовала. Ситуация нестандартная, но и время в которое мы живем, непростое»

Экс-российская фигуристка Мария Нехаева рассказала, как ее не пустили в Польшу.

Нехаева представляет Израиль в танцах на льду вместе с Дмитрием Кравченко. Сообщалось, что по пути в Ригу (Латвия), где проходил этап юниорского Гран-при, фигуристке отказали во въезде в Польшу. В итоге она добиралась до соревнований с дополнительными пересадками.

«Изначально я летела рейсом США – Варшава – Рига, но в Варшаве меня не пустили. В связи с новыми правилами въезд в Польшу гражданам России запрещен, даже при наличии шенгенской визы – я не была в курсе этого. Вопрос на месте не удалось решить.

Отношение было хорошее, пограничники в Польше были очень любезны, долго выясняли ситуацию, подсказали, как мне лучше добраться до Риги. В общем, никакой неприязни я не почувствовала. В итоге мне пришлось лететь в Стамбул, из Стамбула в Вену, переночевать в Вене, а рано утром следующего дня я улетела в Ригу.

Старт [Гран-при] прошел нормально. Конечно, первый день соревнований дался тяжеловато, так как я очень устала из-за многочисленных перелетов и смены часовых поясов – было меньше времени на восстановление. Второй день прошел более успешно, надеюсь, мы понравились зрителям и судьям.

Ситуация нестандартная, но и время в которое мы живем, непростое. Я просто очень устала от перелетов, не более того», – рассказала Нехаева.

На Гран-при среди юниоров в Риге дуэт Нехаевой и Кравченко занял 12-е место.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Мария Нехаева
logoсборная Израиля
происшествия
logoГран-при среди юниоров
Дмитрий Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Алина Загитова провела в «Лужниках» тренировку по барре-фитнесу
4вчера, 19:37Фото
Елизавета Худайбердиева: «Шутки шутками, а сезон-то уже на носу! С началом голодных игр!»
16вчера, 17:43
Александра Трусова: «С рождением Миши я почувствовала, как в нашем доме стало больше любви. Настолько больше, что мы только о ней и говорим в телеге»
61вчера, 16:03
Дюамель считает, что Петросян и Гуменник отберутся на Олимпиаду: «Многие пытаются завоевать путевку. Думаю, все будут сосредоточены на себе и не будут обращать внимания ни на что другое»
23вчера, 15:25
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
149вчера, 14:30
Алена Косторная сменила фамилию на Косторная-Куница
112вчера, 13:00
Партнершей Георгия Куницы в новом сезоне будет Анастасия Коробейникова
60вчера, 08:58
Куница выйдет в сезон с новой партнершей: «Ни в коем случае не бросаю Алену, но мне нужно подтвердить разряд»
15223 августа, 19:46
Свищев о фигуристке Нехаевой: «Польских пограничников возмутили ее российские имя и фамилия. Надо тщательно думать перед тем, как меняешь спортивное гражданство»
1923 августа, 19:09
Бутырская о словах Романцева про фигурное катание: «Так говорить непозволительно: у нас даже женщины-фигуристы с мужским характером»
5223 августа, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Вейон и Брэндис победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
123 августа, 14:15
Тарасова о юниорских контрольных прокатах: «Все идет хорошо, все детки с программами. Это наше будущее. Хорошо катаются»
22 августа, 13:42
Гран-при среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Чжан и Фэн – 2-е, Уильямс и Льюэр – 3-и
122 августа, 13:17
Гран-при среди юниоров. Муаден и Биго выиграли ритм-танец, Вейон и Брэндис – 2-е, Робертсон и Ронер – 3-и
222 августа, 10:44
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
20 августа, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
1220 августа, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
516 августа, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
416 августа, 19:07