Авербух об олимпийском отборе: «По спортивному принципу Петросян и Гуменник пройдут этот турнир. Они на голову сильнее всех остальных, кто там будет выступать»

Авербух уверен в успешном выступлении Петросян и Гуменника на отборе в Пекине.

17-21 сентября российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в Пекине на квалификационном турнире к ОИ-2026.

«Будет ли негатив по отношению к нашим спортсменам в Пекине? Верю, что спортивное братство гораздо сильнее и выше всего остального. Спортсмены хотят выигрывать у лучших, а российские фигуристы — одни из ведущих в мире. Настоящие чемпионы с уважением относятся к нашим ребятам.

Уверен, что атмосфера будет нормальная. Несмотря на это, нужно быть готовым к любому отношению. Нам должно быть плевать на чужие мнения, нужно выходить и побеждать.

Справедливо ли будут оценивать наших фигуристов? Фигурное катание всегда было субъективным видом спорта. Нас всегда учили, что судьи никогда не благоволили ни советским, ни российским спортсменам. Мы настаивали на своих победах. Сейчас ребята тоже должны фокусироваться на результате.

Есть ли сомнения в успехе в Пекине? Никаких сомнений нет. По спортивному принципу и Аделия, и Петр пройдут этот турнир. Они на голову сильнее всех остальных, кто там будет выступать», — сказал Илья Авербух. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
мужское катание
logoИлья Авербух
logoПетр Гуменник
logoсборная России
олимпийская квалификация
logoАделия Петросян
женское катание
