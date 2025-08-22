27

ISU не будет пересматривать запрет российским фигуристам на общение со СМИ на олимпийском квалификационном турнире

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Там выступят россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«Нейтральным спортсменам и вспомогательному персоналу не будет разрешено проходить через смешанную зону или участвовать в пресс-конференциях. Им также не будет разрешено давать интервью.

Ограничения действуют на протяжении всего периода соревнований и не подлежат пересмотру», – заявили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

Суперкоротко про олимпийский отбор фигуристов: что там у Петросян и Гуменника?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
