ISU не будет пересматривать запрет российским фигуристам на общение со СМИ на олимпийском квалификационном турнире
ISU не будет пересматривать запрет российским фигуристам на общение со СМИ.
Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Там выступят россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник.
«Нейтральным спортсменам и вспомогательному персоналу не будет разрешено проходить через смешанную зону или участвовать в пресс-конференциях. Им также не будет разрешено давать интервью.
Ограничения действуют на протяжении всего периода соревнований и не подлежат пересмотру», – заявили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
