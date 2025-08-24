Дюамель считает, что Петросян и Гуменник отберутся на Олимпиаду: «Многие пытаются завоевать путевку. Думаю, все будут сосредоточены на себе и не будут обращать внимания ни на что другое»

Дюамель считает, что Петросян и Гуменник отберутся на Олимпийские игры-2026.

17-21 сентября российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в Пекине на квалификационном турнире к ОИ-2026.

– Какие у вас ожидания от возвращения российских фигуристов на международные соревнования после долгого перерыва?

– Я верю, что Аделия Петросян и Петр Гуменник сумеют отобраться на Олимпийские игры.

В отборочных соревнованиях также будет участвовать российская пара [Карина Акопова и Никита Рахманин], но теперь они представляют Армению. Когда-то они были очень многообещающей молодой парой в России, прежде чем решили сменить страну, которую представляют. Однако они по-прежнему живут и тренируются в России.

– Как думаете, как будет воспринято соперниками участие российских фигуристов в олимпийском отборе?

– Многие хорошие фигуристы пытаются завоевать путевку на Олимпиаду. Я думаю, что все будут сосредоточены на себе и не будут обращать внимания ни на что другое, – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде, канадка Меган Дюамель .