Турецкий фигурист Демирбога: «Русские – лучшие в фигурном катании. Будет приятно снова увидеть их на соревнованиях»

Турецкий фигурист Демирбога высказался об участии россиян в олимпийском отборе.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Там выступят россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«Возвращение российских фигуристов на международную арену? Русские – лучшие в фигурном катании. Рад за российских спортсменов. Как и у всех, у них есть цель попасть на Олимпийские игры.

Конкуренция с ними? Будет приятно снова увидеть россиян на соревнованиях», – сказал Бурак Демирбога.