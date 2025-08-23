Турецкий фигурист Демирбога: «Русские – лучшие в фигурном катании. Будет приятно снова увидеть их на соревнованиях»
Турецкий фигурист Демирбога высказался об участии россиян в олимпийском отборе.
Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Там выступят россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник.
«Возвращение российских фигуристов на международную арену? Русские – лучшие в фигурном катании. Рад за российских спортсменов. Как и у всех, у них есть цель попасть на Олимпийские игры.
Конкуренция с ними? Будет приятно снова увидеть россиян на соревнованиях», – сказал Бурак Демирбога.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
