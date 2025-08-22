Министр спорта Красноярского края: «В сентябре готовы принять сборную России по фигурному катанию, предоставим команде арену «Кристалл» для сборов»

В Красноярске готовят арену для сбора фигуристов перед олимпийской квалификацией.

Квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. Там выступят россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«В сентябре готовы принять сборную России по фигурному катанию, предоставим команде арену «Кристалл» для сборов. Объект к приезду сборной готовим по техническому заданию федерации. Календарь мероприятий на арене был составлен таким образом, чтобы фигуристы могли выступить», – сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

1-2 ноября Красноярск примет этап Гран-при России.

– Реально ли сделать Красноярск неким хабом для сборов фигуристов?

– Наш город и так является центром фигурного катания за Уралом. По инфраструктурным ресурсам, по количеству воспитанников и количеству мероприятий Красноярск – лидер. Нам важно, чтобы в регион приезжала не только главная сборная, но и другие сборные разных возрастов, присутствие ведущих тренеров, которые проводят мастер‑классы.

В Красноярске также регулярно проводятся судейские семинары. Один из таких семинаров у нас состоялся в начале августа. Приезжал генеральный директор ФФКРР (Федерации фигурного катания на коньках России) Александр Коган, модератором выступила судья международной категории и технический контролер ISU (Международного союза конькобежцев) Ольга Кожемякина.

Неделю спустя прошел семинар и для тренеров. В один из дней российская и советская фигуристка, серебряный призер чемпионата Европы Ольга Маркова провела практическую часть для спортсменов 1‑го спортивного разряда и КМС. Поэтому, повторюсь, такая работа уже идет, наша задача ее масштабировать, – отметил Петровский.