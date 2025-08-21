Губерниев о том, что «Матч ТВ» покажет олимпийский отбор: «Люди должны видеть российских фигуристов не где-то в интернетах, а на большом федеральном канале»

  • Спортс
10

Губерниев высказался об участии российских фигуристов в олимпийском отборе.

Соревнования пройдут в Пекине с 19 по 21 сентября. На турнире в нейтральном статусе выступят два российских одиночника – Аделия Петросян и Петр Гуменник

«Прекрасно, что мы возвращаемся в фигурное катание. Олимпийский отборочный турнир покажет «Матч ТВ». Люди должны видеть выступление российских фигуристов не где-то там в интернетах, а на большом федеральном канале.

Будем сжимать кулаки и болеть за наших спортсменов, это радость и счастье для всех нас. На турнире в Пекине выступят отличные фигуристы (Петросян и Гуменник), они способны бороться за олимпийские пьедесталы.

Мы соскучились по международным турнирам по фигурному катанию. Поедем в урезанном составе, но главное, что мы там будем», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Суперкоротко про олимпийский отбор фигуристов: что там у Петросян и Гуменника?

«Матч ТВ» покажет важную фигурку. За год прошли путь от «нужно ли это?» до «не могли не показать»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
