Лакерник о Петросян и Гуменнике: «Было бы правильно дать им спокойно подготовиться. А увидим все непосредственно на турнире, где они все и покажут»

Лакерник призвал дать Гуменнику и Петросян спокойно готовиться к сезону.

В сентябре в Пекине пройдет квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 с участием Петра Гуменника и Аделии Петросян . Ранее главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что контрольные прокаты для фигуристов, которые поедут в Китай, уже прошли.

«Честно говоря, не видел прокатов наших ребят, поэтому сложно что-либо говорить. А надо ли всенародно обсуждать, как они выглядят и какие программы будут показывать, не знаю. В итоге же от нас будут кататься два человека, заменить их все равно некем.

Было бы правильно дать им спокойно подготовиться. А увидим все непосредственно на турнире, где они все и покажут», – сказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник .

