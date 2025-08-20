ISU включил Гуменника и Петросян в заявку на квалификационный олимпийский турнир

Международный союз конькобежцев (ISU) включил российских фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян в заявку на отборочный турнир к Олимпиаде-2026, который пройдет в Пекине 18-21 сентября.

Гуменник и Петросян указаны в протоколах как нейтральные спортсмены (AIN). В качестве запасных также числятся Владислав Дикиджи и Алина Горбачева.

Фигуристы из России не выступали на международных стартах с 2022 года.

