Александр Коган: «Прокаты для фигуристов, которые отправятся в Пекин, прошли. Все в порядке»

Коган подтвердил, что контрольные прокаты Петросян и Гуменника уже состоялись.
В сентябре в Пекине пройдет отборочный турнир на Олимпийские игры-2026 в Милане. От России первыми номерами на него заявлены Аделия Петросян и Петр Гуменник, запасные – Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.
«Прокаты для фигуристов, которые отправятся в Пекин, прошли. Все в порядке», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
