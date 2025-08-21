6

Александр Коган: «Прокаты для фигуристов, которые отправятся в Пекин, прошли. Все в порядке»

Коган подтвердил, что контрольные прокаты Петросян и Гуменника уже состоялись.

В сентябре в Пекине пройдет отборочный турнир на Олимпийские игры-2026 в Милане. От России первыми номерами на него заявлены Аделия Петросян и Петр Гуменник, запасные – Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.  

«Прокаты для фигуристов, которые отправятся в Пекин, прошли. Все в порядке», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там должны выступить Петросян и Гуменник

«Матч ТВ» покажет важную фигурку. За год прошли путь от «нужно ли это?» до «не могли не показать»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
мужское катание
logoПетр Гуменник
олимпийская квалификация
Александр Коган
logoАделия Петросян
женское катание
logoконтрольные прокаты
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Аделия Петросян покажет прошлогодние программы на отборочном турнире на Олимпиаду («Р-Спорт»)
921 минуту назад
Губерниев о том, что «Матч ТВ» покажет олимпийский отбор: «Люди должны видеть российских фигуристов не где-то в интернетах, а на большом федеральном канале»
126 минут назад
Первый тренер Петросян: «Аделия с самого детства выделялась горящим взглядом. Ей нужно было быть лучшей, обратить на себя внимание»
34 минуты назад
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Шешелева и Карнаухов, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов выступили с произвольными программами
16752 минуты назад
Контрольные прокаты юниорской сборной России в танцах на льду пройдут 27 и 28 августа
56 минут назад
Тарасова о контрольных прокатах участников олимпийского отбора: «Смотрели Гуменника в Петербурге, а Петросян еще никто не смотрел»
22сегодня, 13:11
Гран-при среди юниоров. Телемак и Кулон, Кемп и Елизаров, Уильямс и Льюэр представят короткие программы
5сегодня, 12:48
Гран-при среди юниоров. Окада выиграла короткую программу, Ха – 2-я, Гойдина – 3-я, Ким Юсон – 8-я
45сегодня, 12:20
Татьяна Тарасова: «Ничего не жду от Валиевой по возвращении на лед. Не представляю, чтобы Камила вернулась»
23сегодня, 12:05
Худайбердиева о том, почему ФФККР не продает кофты сборной России: «Ношение такой формы – это привилегия, которую нужно заслужить»
31сегодня, 10:43
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Наката, Гартунг, Яньхао Ли, Лонг, Вацлавик выступят с короткими программами
1сегодня, 06:02
Дмитрий Соловьев о гимнастике: «Я стал больше разбираться в элементах. И от этого стало интереснее смотреть»
вчера, 18:24
Татьяна Тарасова: «Может, выступать за США у Колесника получится лучше, чем обсуждать нас. Придурок»
12вчера, 13:49
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
1116 августа, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
416 августа, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
516 августа, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
416 августа, 19:07
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
416 августа, 18:39Фото
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45