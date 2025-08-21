Александр Коган: «Прокаты для фигуристов, которые отправятся в Пекин, прошли. Все в порядке»

Коган подтвердил, что контрольные прокаты Петросян и Гуменника уже состоялись.

В сентябре в Пекине пройдет отборочный турнир на Олимпийские игры-2026 в Милане. От России первыми номерами на него заявлены Аделия Петросян и Петр Гуменник , запасные – Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

«Прокаты для фигуристов, которые отправятся в Пекин, прошли. Все в порядке», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган .

Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там должны выступить Петросян и Гуменник

«Матч ТВ» покажет важную фигурку. За год прошли путь от «нужно ли это?» до «не могли не показать»