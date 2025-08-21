Тарасова о контрольных прокатах участников олимпийского отбора: «Смотрели Гуменника в Петербурге, а Петросян еще никто не смотрел»
Тарасова заявила, что у Аделии Петросян еще не было контрольных прокатов.
Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила: «Контрольные прокаты для фигуристов, которые поедут в Пекин, уже прошли. С ребятами все хорошо».
В сентябре в Пекине пройдет отборочный турнир на Олимпийские игры в Милане. От России первыми номерами на него заявлены Петросян и Петр Гуменник, запасные – Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.
«Смотрели Гуменника в Санкт-Петербурге. А ее (Петросян) еще никто не смотрел. Гуменник в нормальной форме. А у Аделии, конечно, еще будут прокаты, к ней кто-то пойдет», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Суперкоротко про олимпийский отбор фигуристов: что там у Петросян и Гуменника?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости