  • Тарасова о контрольных прокатах участников олимпийского отбора: «Смотрели Гуменника в Петербурге, а Петросян еще никто не смотрел»
34

Тарасова о контрольных прокатах участников олимпийского отбора: «Смотрели Гуменника в Петербурге, а Петросян еще никто не смотрел»

Тарасова заявила, что у Аделии Петросян еще не было контрольных прокатов.

Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила: «Контрольные прокаты для фигуристов, которые поедут в Пекин, уже прошли. С ребятами все хорошо». 

В сентябре в Пекине пройдет отборочный турнир на Олимпийские игры в Милане. От России первыми номерами на него заявлены Петросян и Петр Гуменник, запасные – Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. 

«Смотрели Гуменника в Санкт-Петербурге. А ее (Петросян) еще никто не смотрел. Гуменник в нормальной форме. А у Аделии, конечно, еще будут прокаты, к ней кто-то пойдет», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

Суперкоротко про олимпийский отбор фигуристов: что там у Петросян и Гуменника?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
