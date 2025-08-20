Контрольные прокаты юниорской сборной России. Шешелева и Карнаухов, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов выступят с произвольными программами
21 августа пары покажут произвольные программы на юниорских контрольных прокатах.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Новогорск
Пары, произвольная программа
Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
София Диана Касинс – Александр Брегей
Зоя Ковязина – Артемий Мохов
Кира Доможирова – Илья Вегера
Ольга Сабада – Павел Астахов
Таисия Гусева – Даниил Овчинников
Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов
Юлия Филимонова – Илья Пыльнев
Виктория Двинина – Виктор Потапов
Полина Шешелева – Егор Карнаухов
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
