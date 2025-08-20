  • Спортс
  • Контрольные прокаты юниорской сборной России. Шешелева и Карнаухов, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов выступят с произвольными программами
3

Контрольные прокаты юниорской сборной России. Шешелева и Карнаухов, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов выступят с произвольными программами

21 августа пары покажут произвольные программы на юниорских контрольных прокатах.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Пары, произвольная программа

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участники

София Диана Касинс – Александр Брегей

Зоя Ковязина – Артемий Мохов

Кира Доможирова – Илья Вегера

Ольга Сабада – Павел Астахов

Таисия Гусева – Даниил Овчинников

Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов

Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

Виктория Двинина – Виктор Потапов

Полина Шешелева – Егор Карнаухов

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
