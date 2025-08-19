  • Спортс
  • Контрольные прокаты. Шешелева и Карнаухов, Щербинина и Петров, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов, Чернышова и Вильчик покажут короткие программы
20 августа юниорские пары покажут короткие программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты

Новогорск

Пары, короткая программа

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участники 

Ольга Сабада – Павел Астахов

Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко

Полина Сажина – Алексей Белкин

Зоя Ковязина – Артемий Мохов

Полина Шешелева – Егор Карнаухов

Таисия Гусева – Даниил Овчинников

Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

София Диана Касинс – Александр Брегей

Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов

Виктория Двинина – Виктор Потапов

Кира Доможирова – Илья Вегера

Анна Москалева – Артем Родзянов

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Таисия Щербинина – Артем Петров

Мария Симонова – Денис Кирсанов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
