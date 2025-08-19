Контрольные прокаты. Шешелева и Карнаухов, Щербинина и Петров, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов, Чернышова и Вильчик покажут короткие программы
20 августа юниорские пары покажут короткие программы на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты
Новогорск
Пары, короткая программа
Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Ольга Сабада – Павел Астахов
Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко
Полина Сажина – Алексей Белкин
Зоя Ковязина – Артемий Мохов
Полина Шешелева – Егор Карнаухов
Таисия Гусева – Даниил Овчинников
Юлия Филимонова – Илья Пыльнев
София Диана Касинс – Александр Брегей
Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов
Виктория Двинина – Виктор Потапов
Кира Доможирова – Илья Вегера
Анна Москалева – Артем Родзянов
Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Таисия Щербинина – Артем Петров
Мария Симонова – Денис Кирсанов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
