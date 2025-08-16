  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Шешелева и Карнаухов, Щербинина и Петров, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России
4

Шешелева и Карнаухов, Щербинина и Петров, Касинс и Брегей, Ковязина и Мохов выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России

Стали известны участники контрольных прокатов юниоров в парном катании.

Фигуристы представят программы 21 и 22 августа в Новогорске. 

Контрольные прокаты

Пары

Участники

Ольга СабадаПавел Астахов

Анастасия ЧернышоваВладислав Вильчик

Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко

Полина Сажина – Алексей Белкин

Зоя Ковязина – Артемий Мохов

Полина Шешелева – Егор Карнаухов

Таисия Гусева – Даниил Овчинников

Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

София Диана Касинс – Александр Брегей

Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов

Виктория Двинина – Виктор Потапов

Кира Доможирова – Илья Вегера

Анна Москалева – Артем Родзянов

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Таисия ЩербининаАртем Петров

Мария Симонова – Денис Кирсанов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
Ольга Сабада
Анастасия Чернышова
Павел Астахов
Владислав Вильчик
Полина Шешелева
София Диана Касинс
Дмитрий Родионов
Таисия Щербинина
Артем Петров
Мария Симонова
Кира Доможирова
Егор Карнаухов
Даниль Галимов
logoконтрольные прокаты
Зоя Ковязина
Александр Брегей
Илья Вегера
logoсборная России
Артемий Мохов
Вероника Меренкова
Денис Кирсанов
пары
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев вошли в основную сборную России в парном катании, Чикмарева и Янченков – в резервную
125 июня, 17:14
РУСАДА с начала года проверило на допинг 52 фигуристов, USADA – 12
2311 апреля, 13:35
⚡️ Финал Гран-при России. КМС. Шешелева и Карнаухов победили, Щербинина и Петров – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
21028 февраля, 13:59
Главные новости
Алина Загитова провела тренировку в «Лужниках»
39 минут назадВидео
Татьяна Тарасова: «Теплая атмосфера на встрече президентов России и США отразится на хороших перспективах во всем»
957 минут назад
Павел Слюсаренко: «Чикмарева восстановилась полностью, тренируется на максимум»
14сегодня, 08:06
Павел Слюсаренко: «Артемьева и Брюханов в сезон выйдут с этапов Гран-при. Допуск у них будет»
10сегодня, 07:11
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
142сегодня, 06:22
Татьяна Тарасова: «Загитова – молодчина, заслужила, чтобы в ее честь назвали школу. Она великая спортсменка»
35вчера, 20:17
Кацалапов исполнит главную роль в фильме про Пахомову и Горшкова
57вчера, 15:04
Тарасова о переговорах Путина и Трампа: «Встреча двух больших держав – это прекрасно. Понятно, что речь будет не про спорт, но мы надеемся на позитивное влияние в том числе на него»
10вчера, 13:49
Тарасова считает, что Медведева справится с ролью футболистки: «В фигурном катании без актерского мастерства никуда»
23вчера, 13:46
Роднина об ограничении звонков в мессенджерах: «Я надеюсь, что это временно. Сложные ситуации требуют непростых решений»
26вчера, 13:28
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56