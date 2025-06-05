  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев вошли в основную сборную России в парном катании, Чикмарева и Янченков – в резервную
12

Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев вошли в основную сборную России в парном катании, Чикмарева и Янченков – в резервную

Известен состав сборной России в парном катании на сезон-2025/26.

Документ опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Основной состав: Александра БойковаДмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Илья Миронов, Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Резервный состав: Таисия Щербинина – Артем Петров, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Майя Шегай – Андрей Шадерков.

Основной состав (юниоры, 13-21 и юниорки, 13-19 лет): София Диана Касинс – Александр Брегей, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Анна Москалева – Артем Родзянов, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Полина Шешелева – Егор Карнаухов.

Резервный состав (юниоры, 13-21 и юниорки, 13-19 лет): Таисия Гусева – Даниил Овчинников, Виктория Двинина – Виктор Потапов, Кира Доможирова – Илья Вегера, Ольга Сабада – Павел Астахов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
Артем Петров
Елизавета Осокина
Вероника Меренкова
Илья Миронов
Екатерина Чикмарева
Егор Карнаухов
Таисия Щербинина
Майя Шегай
Матвей Янченков
logoАнастасия Мишина
Артем Грицаенко
София Диана Касинс
logoДмитрий Евгеньев
Андрей Шадерков
logoАлександр Галлямов
logoИлья Княжук
Александр Брегей
Анна Москалева
пары
Зоя Ковязина
Ольга Сабада
Полина Шешелева
logoНаталья Хабибуллина
ФФККР
logoАлександра Бойкова
Артем Родзянов
logoДмитрий Козловский
Илья Вегера
Виктор Потапов
Анастасия Чернышова
Артемий Мохов
Павел Астахов
Владислав Вильчик
logoЯсмина Кадырова
Кира Доможирова
Даниль Галимов
Виктория Двинина
logoАнастасия Мухортова
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Боброва о любительском фигурном катании: «Ждем возвращения международных стартов. У нас очень высокий уровень»
1вчера, 20:55
Костылева в новой короткой программе будет кататься под песни Леди Гаги
43вчера, 17:49
Медведева, Трусова и Игнатов посетили премию «Муз-ТВ»
51вчера, 15:31Видео
Плющенко обратился к пластическому хирургу: «Он кое-что подправил, намарафетил, я все на себе ощутил»
283вчера, 14:33Видео
Камила Валиева опубликовала фото в красном платье с отдыха на Мальдивах
100вчера, 13:14Фото
Татьяна Тарасова: «Допуск наших фигуристов на отборочный турнир к Олимпиаде – издевательство, просто наглость. Убивают наш спорт на корню»
17вчера, 12:53
Надежда Понтелеенко дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года. На решение подана апелляция («Р-Спорт»)
59вчера, 11:49
Журова о возможной политической карьере Валиевой: «Идти без образования в Госдуму неправильно. Рекомендую Камиле начать с муниципальных выборов»
76вчера, 10:25
Роднина об участии Загитовой и Щербаковой в японском шоу: «Хороший ли это знак? Я в этом плане не оптимист. Эти шоу не идут под эгидой ISU, это просто бизнес»
13вчера, 10:10
Алексей Ягудин: «С годами ценности меняются. Раньше я думал: что может быть круче олимпийской медали? Теперь главное – семья»
8вчера, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
116 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1424 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
722 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1213 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12