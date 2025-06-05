Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев вошли в основную сборную России в парном катании, Чикмарева и Янченков – в резервную
Документ опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Основной состав: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Илья Миронов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
Резервный состав: Таисия Щербинина – Артем Петров, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Майя Шегай – Андрей Шадерков.
Основной состав (юниоры, 13-21 и юниорки, 13-19 лет): София Диана Касинс – Александр Брегей, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Анна Москалева – Артем Родзянов, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Полина Шешелева – Егор Карнаухов.
Резервный состав (юниоры, 13-21 и юниорки, 13-19 лет): Таисия Гусева – Даниил Овчинников, Виктория Двинина – Виктор Потапов, Кира Доможирова – Илья Вегера, Ольга Сабада – Павел Астахов.