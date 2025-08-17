Губерниев о рейтинге влиятельных татар Москвы: «Мы можем поздравить Загитову и все вместе сказать фразу «Алга Татарстан»
Губерниев высказался о попадании Загитовой в рейтинг влиятельных татар Москвы.
Издание «Бизнес Online» поставило фигуристку Алину Загитову на третье место в рейтинге топ-50 известных и влиятельных татар Москвы. Возглавил список вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на втором месте – председатель духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.
«Я умозрительно отношусь к подобным рейтингам.
Если она в рейтинге действительно столь влиятельна, мы можем поздравить ее и всем вместе сказать фразу «Алга Татарстан», – заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Загитова стала 3-й в рейтинге известных и влиятельных татар Москвы по версии «Бизнес Online». Алина обошла Кабаеву, Валиеву, Тарпищева, Файзуллина, Нургалиева, Набиуллину
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
