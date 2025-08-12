  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  Дмитрий Губерниев: «Я не бизнес-партнер Загитовой, но если она хочет быть флористом, никаких проблем. Как говорится, хочешь – жни, а хочешь – куй, все равно получишь пряник»
Дмитрий Губерниев оценил идею Алины Загитовой о цветочном магазине.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова ранее опубликовала фото с букетами и написала, что «уже задумывается об открытии цветочного магазина».

«Я не бизнес-партнер Загитовой, но если она хочет быть флористом, никаких проблем. У нас же в стране капитализм, поэтому Алина может заниматься чем угодно.

Человек может открыть цветочный салон, магазин, построить жилой комплекс или открыть секс-шоп тоже можно. Из этого она выбрала салон цветов, поэтому пожелаем ей всяческих удач.

Что больше всего подходит Загитовой? «Все работы хороши, выбирай на вкус», – сказал поэт. Алина – девушка талантливая, поэтому может выбрать что угодно, тем более в стране с капиталистическим обществом. Как говорится, хочешь – жни, а хочешь – куй, все равно получишь пряник», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
