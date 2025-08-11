  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Губерниев о самых популярных спортсменах из России: «Овечкин – номер один. Большунов медийный, Дзюба, Бобровский. Загитова и Медведева выделяются»
28

Губерниев о самых популярных спортсменах из России: «Овечкин – номер один. Большунов медийный, Дзюба, Бобровский. Загитова и Медведева выделяются»

Дмитрий Губерниев назвал самых медийных спортсменов из России.

– Кто сейчас самые популярные спортсмены из России? Топ-3.

– Овечкин – номер один, сомнений никаких. Если говорить про медийность, популярность, сложно сказать, кто еще.

Мне хотелось бы сказать, что это Корнев, Лифинцев, Колесников, Пригода. Но не скажу, что они самые медийные. Большунов – вот медийный спортсмен, он входит в топ наших популярных спортсменов. Разумеется, это и Дзюба за счет старых каких-то историй. Бобровский, конечно же.

Я бы не сказал, что у нас супермедийные игроки в КХЛ. Вряд ли такие есть. Вот Яна Егорян стала чемпионкой мира, но знают ли об этом люди, медийная ли она? Все-таки вид спорта такой нишевой. Если говорить о Батракове, он только стремится к этому. В футболе это точно Дзюба. Лыжница Вероника Степанова по медийности опережает любого биатлониста за счет своей движухи.

Кучеров – умница, но можно ли сказать, что он супермедийный спортсмен? Не факт. Даже если брать фигуристов, Загитова и Медведева дадут фору по медийности действующим спортсменкам на своих старых победных историях, как Дзюба. Они выделяются.

В легкой атлетике стараемся достичь новых рекордов, но еще многое предстоит сделать. Полина Кнороз – красотка, прекрасная прыгунья. Но является ли она медийной? Всем предстоит в этом плане очень много работы.

Большунова нельзя назвать сверхмедийным, играет роль его имя и достижения. Плюс он выпускает собственную линию одежды, какая-то движуха с Устюговым происходит, то упоминания в различных цитатах лыжных людей или соперников.

По медийности и звездности у нас лидирует Александр Овечкин. Спортсмен номер один нашей страны и в дальнейшие несколько лет на фоне рекорда и инерции от этого достижения, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Овечкин
logoДмитрий Губерниев
logoАртем Дзюба
logoЯна Егорян
logoНикита Кучеров
logoНХЛ
logoЕвгения Медведева
logoВашингтон
logoАлександр Большунов
logoФлорида
logoАлина Загитова
logoСергей Устюгов
logoКХЛ
logoКлимент Колесников
logoТампа-Бэй
logoСергей Бобровский
logoПолина Кнороз
logoВероника Степанова
logoпремьер-лига Россия
logoЕгор Корнев
logoКирилл Пригода
logoМирон Лифинцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Журова: «Овечкин до 50 лет сможет играть, если захочет. Невероятная генетика. Допускаю, что он может стать тренером – у него потрясающий опыт»
8вчера, 08:59
Овечкин посетит матч звезд Дацюка в Екатеринбурге: «Обязательно прилечу к Паше, не могу пропустить этот день»
3вчера, 08:14
Овечкин улетит в США в начале сентября («Р-Спорт»)
24вчера, 06:18
Главные новости
Дацюк о «Детройте»: «Перестройка занимает около 7 лет, путь на вершину длиннее. Не хватает лидеров, может, сегодня игроки взрослеют медленнее, некоторые вечно остаются подростками»
5вчера, 21:57
Сергей Самсонов о Свечникове: «Был одним из лучших в «Каролине» и всей НХЛ в плей-офф. Это специфическая команда, в другой набрал бы на 15-20% очков больше»
1вчера, 21:43
Директор «Эдмонтона» о Березкине: «Может претендовать на место в топ-9 нападения. Зависит от того, хочет ли он попробовать себя в сильнейшей лиге или ему комфортнее там, где он сейчас»
2вчера, 21:27
Гатиятулин о стажировке в «Ванкувере»: «В НХЛ задаются стандарты, мы пробуем что-то внедрять. В «Каролине» тоже был, узнал их систему, в «Далласе». Это открыло глаза в плане атакующего хоккея»
1вчера, 20:41
Батрак об уходе Ливо из «Салавата»: «Не вписывался в бюджет, 100 млн рублей он нигде не будет получать сейчас. В чем задумка расторжения со словами, что он опоздал на сборы, не понял»
2вчера, 20:22
Сергей Самсонов об Овечкине: «Великий игрок, забивает по 40 голов за сезон в свои годы, это уникально. Экс-вратари говорят, что не могут прочитать его бросок, понять, куда шайба полетит»
вчера, 19:45
КХЛ не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста»
3вчера, 19:32
Агент Ливо о будущем форварда: «С «Салаватом» будем судиться, может. В КХЛ у нас порядка 5 предложений, возможно, это будет НХЛ или Швейцария»
15вчера, 19:07
Павел Дацюк: «Детройт» выйдет в финал конференции. «Флориде» будет сложно завоевать третий Кубок Стэнли подряд, мотивация не та»
8вчера, 18:49
Быков об уходе Ливо из «Салавата»: «Зная его качество как игрока – согласитесь, не просто так контракт был разорван. Сложно комментировать решение клуба»
3вчера, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
Капитан «Ак Барса» Марченко: «Мне нравится теннис, Федерер – лучший в истории. Моя супруга – бывшая теннисистка, играем в свободное время»
1вчера, 21:11
«Миннесота» подписала с Джеком Джонсоном просмотровый контракт. У 38-летнего защитника 1228 матчей в НХЛ и 342 очка
вчера, 20:59
Дацюк о Демидове: «Скромный, но дерзкий на льду, за ним приятно наблюдать. Хотелось бы, чтобы таких игроков было больше»
1вчера, 20:07
Михаил Фисенко: «Деньги отдаю жене, своими не владею. В наше время важно быть грамотным в финансовых вопросах»
3вчера, 19:21
Анвар Гатиятулин: «Джентльмены удачи» и «Берегись автомобиля» – мои любимые фильмы, музыка – Высоцкий, еда – куриные котлеты, я не привередлив»
1вчера, 18:25
Новичок «Ак Барса» Калынак: «Если бы не хоккей, играл бы в гольф. В Казани хорошее поле, хотелось бы выбраться на него. Я вырос в маленьком городе на ферме, мог стать механиком»
вчера, 17:13
Сергей Самсонов о США: «Разницы в менталитете не замечаю, плохого отношения к русским там нет. Американцам интересно, спрашивают, как обстановка в России»
1вчера, 16:28
«Северсталь» интересуется форвардом «Локомотива» Лихачевым (Metaratings)
вчера, 16:12
Брылин о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь на хороший диалог, взаимопонимание, позитивные моменты, которые будут после. Время покажет»
1вчера, 16:00
Правило о минимальной вместимости арен не будет распространяться на «Витязь» в случае возвращения в КХЛ
5вчера, 15:39