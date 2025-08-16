Щербакова о Тутберидзе: «Ощущаю себя при ней ребенком, хочу встать по струночке и кивать. Мы многое прошли вместе, но субординация так и осталась»
Анна Щербакова рассказала, что ощущает себя ребенком при Этери Тутберидзе.
– Скучаете по Тутберидзе?
– У меня всегда была субординация с тренерами. Я понимала, что должна выполнять все, что они говорят. Никогда не считала, что мое мнение приветствуется, и всегда делала то, что мне говорят. Было четкое разделение между тренером и спортсменом. Мы не обсуждали, как прошел день и так далее.
– Сейчас поменялось?
– Мы многое прошли вместе, я очень ей за это благодарна, но субординация так и осталась. Я ощущаю себя ребенком при ней, хочу встать по струночке и кивать, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 Щербакова на фан-встрече.
