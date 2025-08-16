3

Щербакова о работе на телевидении: «Это огромный пласт моей жизни, в котором я стараюсь развиваться. Думаю, есть прогресс»

Анна Щербакова рассказала, что старается развиваться в работе на телевидении.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 комментировала соревнования, а также вела видеоблог на Первом канале.

«Я бы не сказала, что есть цели и мечты в этом направлении, но это огромный пласт в моей жизни, в котором я стараюсь развиваться. Сначала я закрывалась, но много себя отсматривала, и сейчас, думаю, есть прогресс в этом направлении. Сейчас работаю и как ведущая, и как комментатор», – сказала Щербакова на фан-встрече. 

