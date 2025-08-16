Анна Щербакова: «Не приветствую амбиции родителей, которые заставляют детей заниматься спортом через силу»

Анна Щербакова не поддержала родителей, заставляющих детей заниматься спортом.

«Я своим детством очень довольна, оно было полноценным. Мои родители старались меня растить не как спортсменку. Если надо пропустить тренировку – пропускали, три месяца лета – всем пока. Поэтому я не приветствую амбиции родителей, которые заставляют детей заниматься через силу.

Фигурное катание было одной только сферой в моей жизни. Еще были и танцы, и музыка, и рисование, и многое другое. Но не зря я осталась в фигурном катании – ни к музыке, ни к рисованию способностей у меня не было», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 Щербакова.