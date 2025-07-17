Этери Тутберидзе: «Есть фигуристки, которые идут к цели, добиваются, получают медали – и все, не хотят продолжать. И что, их заставлять? Зачем?»

Этери Тутберидзе высказалась о тренерской работе в фигурном катании.

– Моя профессия – приводить спортсменов к результату. И мне надо, чтобы меня услышали и сделали то, что я говорю. Особенно когда три, четыре, пять фигуристок на льду. И у каждой сложный характер.

А в процессе надо объяснять, ради чего все эти тренировки. Ты же еще воспитываешь их и их родителей. Объясняешь, что вот здесь надо потерпеть, поработать. Потому что будет чемпионат, Олимпиада, где вы можете победить и обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь.

Но есть большой минус от таких коротких целей – пройдя этот путь, завоевав свою медаль, они не хотят продолжать. Есть спортсменки, которые любят спорт и просто им занимаются. А есть те, которые идут к цели, добиваются, получают медали – и все, больше не хотят. И что, их заставлять? Зачем? И как можно заставить? Это же спорт, где они должны сами приходить и вкалывать, по собственной воле.

– Как удается находить компромисс, когда родители вмешиваются и становятся между тренером и учеником?

– Фигурнокатательные родители – отдельная история. Такой родитель должен целиком посвятить себя ребенку и его занятиям. Помогать во всем безотлагательно, защищать, даже если ребенок неправ, – это я отлично понимаю. Не только помогать, но и присутствовать практически на каждой тренировке, – сказала Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».