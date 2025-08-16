Анна Щербакова: «Не вижу себя тренером. Не могу представить, что снова закроюсь на катке»

Анна Щербакова рассказала, что у нее нет планов становиться тренером.

«Я сейчас учусь на тренера, но при этом не могу сказать, что у меня есть какие-то конкретные планы на эту профессию. То есть я провожу мастер-классы, проводила сборы несколько раз.

В своем ритме жизни я не вижу себя тренером, потому что после спорта, когда ты 24 часа в сутки погружен в фигурное катание, сейчас столько всего нового открылось передо мной, что хочется все попробовать, все посмотреть, какая она жизнь за пределами катка, и это все настолько увлекательно.

На данный момент не могу представить, что я снова закроюсь на катке, потому что работа тренера – это как раз-таки весь тот же самый путь спортсмена, только со многими-многими спортсменами. Надо с каждым это проходить, проживать.

И мне кажется, что сейчас я еще не готова снова в это все окунуться, погрузиться. Возможно, когда-то я к этому приду, это не исключаю, но на данный момент нет», – сказала олимпийская чемпионка 2022 года.

Щербакова умчала в Китай: показала номер с веерами и спойлер к шоу Плющенко