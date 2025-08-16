15

Анна Щербакова: «Не вижу себя тренером. Не могу представить, что снова закроюсь на катке»

Анна Щербакова рассказала, что у нее нет планов становиться тренером.

«Я сейчас учусь на тренера, но при этом не могу сказать, что у меня есть какие-то конкретные планы на эту профессию. То есть я провожу мастер-классы, проводила сборы несколько раз.

В своем ритме жизни я не вижу себя тренером, потому что после спорта, когда ты 24 часа в сутки погружен в фигурное катание, сейчас столько всего нового открылось передо мной, что хочется все попробовать, все посмотреть, какая она жизнь за пределами катка, и это все настолько увлекательно.

На данный момент не могу представить, что я снова закроюсь на катке, потому что работа тренера – это как раз-таки весь тот же самый путь спортсмена, только со многими-многими спортсменами. Надо с каждым это проходить, проживать.

И мне кажется, что сейчас я еще не готова снова в это все окунуться, погрузиться. Возможно, когда-то я к этому приду, это не исключаю, но на данный момент нет», – сказала олимпийская чемпионка 2022 года. 

Щербакова умчала в Китай: показала номер с веерами и спойлер к шоу Плющенко

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
женское катание
logoсборная России
logoАнна Щербакова
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
София Сарновская: «Сейчас идет работа над тройным акселем. Хочу в сезоне показать четверные риттбергер и сальхов»
29вчера, 08:01
София Дзепка: «Есть небольшой страх не успеть за фигурную карьеру попробовать себя в разных амплуа. Поэтому мне хочется абсолютно разные стили программ»
12вчера, 07:48
Александр Галлямов: «Интерес к фигурному катанию в России не только не упал, но и вырос. Трусова, Загитова, Щербакова – самые популярные спортсмены, как бы там ни кричали футболисты»
7114 августа, 06:11
Главные новости
Анна Щербакова: «Я всегда была амбициозной, хотелось побеждать. Ни один чистый прокат не был для меня случайностью»
3 минуты назад
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
13 минут назад
Щербакова о работе на телевидении: «Это огромный пласт моей жизни, в котором я стараюсь развиваться. Думаю, есть прогресс»
326 минут назад
Анна Щербакова: «Не приветствую амбиции родителей, которые заставляют детей заниматься спортом через силу»
632 минуты назад
Дэвис и Смолкин показали отрывок из нового произвольного танца под музыку Рахманинова
14сегодня, 17:15Видео
Светлана Журова: «Уверена, что Медведева справится с ролью актрисы и может ярко блеснуть в этой сфере»
10сегодня, 16:38
Артур Даниелян в произвольной программе будет кататься под музыку из «Семейки Аддамс»
9сегодня, 15:45Видео
Алена Леонова: «Медведева создана для кинематографа. Она прекрасно держится перед камерой, камера ее любит»
18сегодня, 15:18
Тарасова об ограничении звонков в мессенджерах: «Мое мнение: лучше, конечно, все открывать, а не закрывать. Но если это для чего-то надо, можно и закрыть»
22сегодня, 13:44
Загитова стала 3-й в рейтинге известных и влиятельных татар Москвы по версии «Бизнес Online». Алина обошла Кабаеву, Валиеву, Тарпищева, Файзуллина, Нургалиева, Набиуллину
64сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
441 минуту назадФото
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37