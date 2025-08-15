София Сарновская: «Сейчас идет работа над тройным акселем. Хочу в сезоне показать четверные риттбергер и сальхов»
Фигуристка София Сарновская работает над прыжками ультра-си.
12 и 13 августа спортсменка выступала на контрольных прокатах юниорской сборной России.
– Я знаю, что ты владеешь элементами ультра-си, расскажи про это побольше. Что уже умеешь; над чем работаешь; что, может быть, хочешь показать в этом сезоне? Будешь ли ты нас удивлять чем-то?
– Да, сейчас идет работа над тройным акселем. Хочу прям в сезоне показать риттбергер и сальхов.
– Четверные?
– Да. И если получится – какой-нибудь лутц или флип. В прошлом сезоне у меня хорошо получались лутц и риттбергер, – ответила Сарновская.
В прошлом сезоне фигуристка заняла 6-е место на первенстве России старшего возраста.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Первый канал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости