  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • София Дзепка: «Есть небольшой страх не успеть за фигурную карьеру попробовать себя в разных амплуа. Поэтому мне хочется абсолютно разные стили программ»
3

София Дзепка: «Есть небольшой страх не успеть за фигурную карьеру попробовать себя в разных амплуа. Поэтому мне хочется абсолютно разные стили программ»

София Дзепка рассказала, что на льду чувствует себя актером, проживающим роль.

12 и 13 августа фигуристка представила программы на контрольных прокатах юниорской сборной России. В прошлом сезоне Дзепка стала бронзовым призером первенства страны.

– Идею [короткой] программы и саму музыку предложила наш хореограф Симонова Ольга Глебовна. Потому что, как мне кажется, мне подходит этот образ и я его чувствую.

Я катаю конкретный отрывок из произведения Льва Николаевича Толстого «Война и мир», первый бал Наташи Ростовой – и я проживаю всю эту историю вместе с ней. Такое замечательное чувство, мне его даже сложно описать: я с одной стороны как спортсмен, но с другой – как актер, проживающий роль в момент своего выступления.

– У тебя не бывает прокатов, где ты просто как робот автоматически выполняешь движения? То есть эту музыку каждый раз с душой проживаешь и катаешь.

– Нет, иногда на тренировках больше сосредотачиваемся на элементах, потому что их нужно автоматизировать в какой-то степени. Удовольствие я прихожу получать на соревнованиях и на стартах.

– Ты нас в прошлом году очень неожиданно удивила четверным прыжком. Притом что мы все ждали сальхов, а ты вдруг неожиданно нам тулуп показала. Чем будешь в этом сезоне удивлять?

– Я продолжаю работу над тулупом. Пока насчет элементов ультра-си сложно что-то еще говорить, но я надеюсь, что у меня...

– Сейчас пока что восстанавливаешь форму?

– Есть проблемы со стабилизацией.

– Стабилизировать прыжок еще нужно.

– Да. <...>

– Вы решили не менять произвольную программу [под музыку из балета «Спартак»], оставить ее с прошлого года. Почему такое решение?

– Такое решение приняли мои тренеры, я не причастна к нему, так сказать. Просто меня поставили перед фактом.

– А ты как отнеслась? Нам по секрету расскажи: хотелось еще год эту программу покатать?

– Мне эта программа очень-очень нравится, но я хотела попробовать себя в других образах. Потому что у меня есть такой небольшой страх – не успеть за фигурную карьеру попробовать себя в разных амплуа. Поэтому мне хочется попробовать абсолютно разные стили программ, откататься под разную музыку, чтобы посмотреть на все свои способности, – ответила Дзепка на вопросы олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Первый канал
Ольга Симонова
logoсборная России
женское катание
София Дзепка
logoАнна Щербакова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
София Сарновская: «Сейчас идет работа над тройным акселем. Хочу в сезоне показать четверные риттбергер и сальхов»
543 минуты назад
Петрова о снятии с прокатов: «Была травма, и пока до сих пор не получилось восстановиться. Все было сомнительно, потому что короткую мы поставили 4 дня назад»
сегодня, 07:24
Евгения Медведева снялась в танцевальной драме «Искусство падения»
40вчера, 19:33Фото
Ирина Роднина: «Для меня лучший тренер в нашем фигурном катании – Станислав Жук. У него была система, в отличие от тренеров того времени»
34вчера, 17:19
Ирина Роднина: «Встреча Путина и Трампа не повлияет на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2026. Там уже все решено»
28вчера, 16:58
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
142вчера, 05:45
«Много лет я комплексовала из-за носа. После операции обрела уверенность в себе». Сотскова рассказала, что сделала ринопластику
64вчера, 15:35Видео
«Не думала, что младенцы могут столько не спать. Активная жизнь с ребенком – это челлендж». Трусова рассказала о первой неделе с сыном
119вчера, 15:22Видео
Татьяна Тарасова: «Петросян и Гуменник – катальщики высокого уровня, если они будут кататься в полную силу, засудить их будет невозможно»
43вчера, 13:54
Татьяна Тарасова: «Качество программ юниоров у меня лично вызывает вопросы. Техническая сторона вполне удовлетворительная»
4вчера, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56