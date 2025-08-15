София Дзепка: «Есть небольшой страх не успеть за фигурную карьеру попробовать себя в разных амплуа. Поэтому мне хочется абсолютно разные стили программ»

София Дзепка рассказала, что на льду чувствует себя актером, проживающим роль.

12 и 13 августа фигуристка представила программы на контрольных прокатах юниорской сборной России. В прошлом сезоне Дзепка стала бронзовым призером первенства страны.

– Идею [короткой] программы и саму музыку предложила наш хореограф Симонова Ольга Глебовна. Потому что, как мне кажется, мне подходит этот образ и я его чувствую.

Я катаю конкретный отрывок из произведения Льва Николаевича Толстого «Война и мир», первый бал Наташи Ростовой – и я проживаю всю эту историю вместе с ней. Такое замечательное чувство, мне его даже сложно описать: я с одной стороны как спортсмен, но с другой – как актер, проживающий роль в момент своего выступления.

– У тебя не бывает прокатов, где ты просто как робот автоматически выполняешь движения? То есть эту музыку каждый раз с душой проживаешь и катаешь.

– Нет, иногда на тренировках больше сосредотачиваемся на элементах, потому что их нужно автоматизировать в какой-то степени. Удовольствие я прихожу получать на соревнованиях и на стартах.

– Ты нас в прошлом году очень неожиданно удивила четверным прыжком. Притом что мы все ждали сальхов, а ты вдруг неожиданно нам тулуп показала. Чем будешь в этом сезоне удивлять?

– Я продолжаю работу над тулупом. Пока насчет элементов ультра-си сложно что-то еще говорить, но я надеюсь, что у меня...

– Сейчас пока что восстанавливаешь форму?

– Есть проблемы со стабилизацией.

– Стабилизировать прыжок еще нужно.

– Да. <...>

– Вы решили не менять произвольную программу [под музыку из балета «Спартак»], оставить ее с прошлого года. Почему такое решение?

– Такое решение приняли мои тренеры, я не причастна к нему, так сказать. Просто меня поставили перед фактом.

– А ты как отнеслась? Нам по секрету расскажи: хотелось еще год эту программу покатать?

– Мне эта программа очень-очень нравится, но я хотела попробовать себя в других образах. Потому что у меня есть такой небольшой страх – не успеть за фигурную карьеру попробовать себя в разных амплуа. Поэтому мне хочется попробовать абсолютно разные стили программ, откататься под разную музыку, чтобы посмотреть на все свои способности, – ответила Дзепка на вопросы олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.