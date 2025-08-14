Александр Галлямов: «Интерес к фигурному катанию в России не только не упал, но и вырос. Трусова, Загитова, Щербакова – самые популярные спортсмены, как бы там ни кричали футболисты»

Александр Галлямов считает, что интерес к фигурному катанию в России не упал.

Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной, они чемпионы мира и Европы, трехкратные чемпионы России.

«Ушедший сезон в фигурном катании был весьма заметным для всех любителей нашего вида спорта. Много турниров в разных городах страны, новые форматы, новые вызовы, новые надежды.

Из хорошего можно вспомнить наш очередной с Настей титул чемпионов России, чему мы несказанно рады. Вообще наша пара победила во всех соревнованиях, в которых принимала участие.

Большое ли это достижение? В целом, скорее всего, нет. Да, для статистика это может быть интересно, но это есть отражение грамотной работы всего тренерского коллектива во главе с Тамарой Николаевной Москвиной и сотен часов, проведенных на льду.

Точно можно говорить, что за прошедший сезон интерес к фигурному катанию в России не только не упал, но и вырос. Это мое личное ощущение. На трибунах практически всегда нет свободных мест, СМИ постоянно пишут и придумывают новые повороты (даже несуществующие), соцсети фигуристов растут, появляются новые турниры.

Кстати, Лига чемпионов (по фигурному катанию – Спортс’’) была интересной задумкой, но ее надо было допилить до логического завершения. Фигуристы стали осознавать, что появляются новые варианты для самореализации, практически каждый завел себе телеграм-канал и ведет «общение» с внешним миром.

Очень хотелось бы посмотреть полноценное исследование о степени интереса к фигурному катанию в России. Делаются ведь такие про футбол: увеличение числа занимающихся, рост подписчиков в соцсетях, посещаемость турниров.

Конечно, Саша Трусова, Алина Загитова, Аня Щербакова – самые популярные в России спортсмены (если не считать условного Овечкина), как бы там ни кричали футболисты о своей популярности. Хотелось бы, чтобы и парное катание было на высоте, но над этим надо работать и работать», – написал Галлямов в колонке на «Спорт-Экспрессе».